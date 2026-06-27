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Petro designó al Minhacienda, Germán Ávila, para liderar empalme con el nuevo gobierno
El ministro de Hacienda coordinará la transición con el equipo del presidente electo, mientras José Manuel Restrepo encabezará el proceso por parte del nuevo gobierno.
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crojas
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Colprensa
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Sábado, 27 de Junio de 2026

El gobierno de Gustavo Petro confirmó que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, coordinará el empalme con el equipo de Abelardo de la Espriella, presidente electo tras los comicios del pasado 21 de junio.

Así lo informó el Gobierno nacional a través de un comunicado publicado por la Presidencia en sus redes. “Se espera que en los próximos días se realice la primera reunión entre el coordinador del Gobierno Nacional y el coordinador del equipo designado por el presidente electo, con el fin de acordar las metodologías y dar inicio al empalme”, puntualizó.

Infórmese: Petro felicita a Abelardo de la Espriella y anuncia inicio del proceso de empalme

“Esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática, respetando los principios de la transparencia en el marco del fortalecimiento institucional de Colombia”, aludió el comunicado.

Horas antes, el equipo de Abelardo de la Espriella sólo había confirmado al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, como el coordinador del empalme en materia de anticorrupción.

 

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