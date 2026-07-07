Así quedó conformado el Senado: Salvación Nacional suma una curul y fortalece la coalición de De la Espriella

Un paso más para consolidar su coalición de gobierno en el Congreso dio el presidente electo, Abelardo de la Espriella, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyera el escrutinio de las elecciones al Senado. Con el resultado definitivo, Salvación Nacional, partido con el que inscribió su candidatura presidencial, obtuvo una cuarta curul.
El escrutinio terminó tras la revisión de más de 5.000 reclamaciones presentadas por los resultados de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. La cantidad de recursos prolongó el proceso, pero la conformación definitiva del Senado quedó lista dos semanas antes de la posesión de los nuevos congresistas, prevista para el 20 de julio. Ese mismo día también asumirán funciones los nuevos representantes a la Cámara, cuya elección fue declarada oficialmente desde abril.
La mayoría de las reclamaciones estaban relacionadas con curules de los partidos La U, Salvación Nacional y la Alianza Verde. La última silla en disputa fue adjudicada a Salvación Nacional y quedó en manos de Alejandro Bermeo, quien se suma a Enrique Gómez —hermano del entrante ministro de Hacienda, Miguel Gómez—, la pastora cristiana Sara Castellanos y Germán Rodríguez, uno de los principales respaldos políticos de la campaña de De la Espriella.
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El escrutinio también cerró la posibilidad de que el Partido de la U le arrebatara una curul a la Alianza Verde. Finalmente, ese escaño quedó para Carlos Eduardo Enríquez, hijo del exsenador conservador Eduardo Enríquez. Con este resultado quedaron por fuera del Senado los actuales congresistas Juan Felipe Lemos y José Alfredo Gnecco.
Con la nueva composición del Senado, la coalición de gobierno estaría integrada por los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical-Alma, Salvación Nacional y Ahora Colombia. Entretanto, aún no está definido si el Partido Liberal se sumará al bloque oficialista.
Por su parte, la oposición estará encabezada por el Pacto Histórico, que seguirá siendo la bancada más numerosa de la corporación, acompañado por la mayoría de la Alianza Verde y los dos representantes de la Circunscripción Especial Indígena.
Así quedó conformado el Senado
Pacto Histórico (25 curules + curul de oposición)
- Iván Cepeda (Estatuto de la Oposición)
- Carolina Corcho
- Pedro Flórez
- Carmen Patricia Caicedo
- Wilson Arias
- Laura Ahumada
- Walter Alfonso Rodríguez
- Aída Avella
- Ferney Silva
- Esmeralda Hernández
- Carlos Alberto Benavides
- Sandra Chindoy
- Alejandro Ocampo
- María Eugenia Londoño
- Alex Flórez
- Kamelia Edith Zuluaga
- Agmeth Escaf
- Yaini Isabel Contreras
- Cristian Kevin Gómez
- Isabel Zuleta
- Martín Alonso Caicedo
- Johana Osorio
- David Racero
- Deyci Alejandra Omaña
- Orlando Miguel de la Hoz
- Mary Jurado Palomino
Centro Democrático (17 curules)
- Andrés Forero
- Rafael Nieto
- Claudia Margarita Zuleta
- Hernán Cadavid
- Julia Correa
- Carlos Meisel
- Christian Garcés
- María Clara Posada
- Miguel Henríquez
- Alirio Barrera
- Esteban Quintero
- Enrique Cabrales
- Óscar Villamizar
- Juan Fernando Espinal
- María Angélica Guerra
- Juan Fernando Caicedo
- Zandra María Bernal
Alianza por Colombia (11 curules)
- 'Jota Pe' Hernández
- Luis Carlos Rua
- Andrea Padilla
- John Amaya
- Ariel Ávila
- Gustavo Moreno
- José Gutemberg Macea
- Duvalier Sánchez
- Wilder Iberson Escobar
- Carlos Eduardo Enríquez
- Luis Alfonso Mejía
Partido Conservador (10 curules)
- Nadia Blel
- Daniel Restrepo
- David Barguil
- Miguel Ángel Barreto
- Diela Liliana Benavides
- Marcos Daniel Pineda
- Luis Eduardo Díaz
- Juan Carlos García
- Santiago Barreto
- Wadith Manzur (actualmente detenido por su presunta implicación en el escándalo de la UNGRD)
Partido de la U (8 curules)
- Norma Hurtado
- Juan Carlos Garcés
- Wilmer Carrillo
- Alfredo Deluque
- John Moisés Besaile
- Ana Paola García
- Irma Noreña
- Antonio José Correa
Cambio Radical-Alma (coalición, 7 curules)
- Edgardo Miguel Espitia
- José Nicolás Gómez
- David Arana
- Didier Lobo
- Gonzalo Dimas
- Carlos Farelo
- Nelson Javier López
Ahora Colombia (coalición, 5 curules)
- Ana Paola Agudelo
- Manuel Antonio Virgüez
- Carlos Eduardo Guevara
- Jennifer Pedraza
- María Lucía Villalba
Salvación Nacional (4 curules)
- Enrique Gómez
- Sara Castellanos
- Germán Rodríguez
- Alejandro Bermeo
Circunscripción Especial Indígena (2 curules)