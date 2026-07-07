Así quedó conformado el Senado: Salvación Nacional suma una curul y fortalece la coalición de De la Espriella

Un paso más para consolidar su coalición de gobierno en el Congreso dio el presidente electo, Abelardo de la Espriella, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyera el escrutinio de las elecciones al Senado. Con el resultado definitivo, Salvación Nacional, partido con el que inscribió su candidatura presidencial, obtuvo una cuarta curul.

El escrutinio terminó tras la revisión de más de 5.000 reclamaciones presentadas por los resultados de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. La cantidad de recursos prolongó el proceso, pero la conformación definitiva del Senado quedó lista dos semanas antes de la posesión de los nuevos congresistas, prevista para el 20 de julio. Ese mismo día también asumirán funciones los nuevos representantes a la Cámara, cuya elección fue declarada oficialmente desde abril.

La mayoría de las reclamaciones estaban relacionadas con curules de los partidos La U, Salvación Nacional y la Alianza Verde. La última silla en disputa fue adjudicada a Salvación Nacional y quedó en manos de Alejandro Bermeo, quien se suma a Enrique Gómez —hermano del entrante ministro de Hacienda, Miguel Gómez—, la pastora cristiana Sara Castellanos y Germán Rodríguez, uno de los principales respaldos políticos de la campaña de De la Espriella.

Lea aquí: René Higuita pierde predio en El Poblado: justicia confirmó extinción de dominio por vínculos con el Cartel de Medellín

El escrutinio también cerró la posibilidad de que el Partido de la U le arrebatara una curul a la Alianza Verde. Finalmente, ese escaño quedó para Carlos Eduardo Enríquez, hijo del exsenador conservador Eduardo Enríquez. Con este resultado quedaron por fuera del Senado los actuales congresistas Juan Felipe Lemos y José Alfredo Gnecco.

Con la nueva composición del Senado, la coalición de gobierno estaría integrada por los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical-Alma, Salvación Nacional y Ahora Colombia. Entretanto, aún no está definido si el Partido Liberal se sumará al bloque oficialista.

Por su parte, la oposición estará encabezada por el Pacto Histórico, que seguirá siendo la bancada más numerosa de la corporación, acompañado por la mayoría de la Alianza Verde y los dos representantes de la Circunscripción Especial Indígena.

Así quedó conformado el Senado

Pacto Histórico (25 curules + curul de oposición)

Iván Cepeda (Estatuto de la Oposición)

Carolina Corcho

Pedro Flórez

Carmen Patricia Caicedo

Wilson Arias

Laura Ahumada

Walter Alfonso Rodríguez

Aída Avella

Ferney Silva

Esmeralda Hernández

Carlos Alberto Benavides

Sandra Chindoy

Alejandro Ocampo

María Eugenia Londoño

Alex Flórez

Kamelia Edith Zuluaga

Agmeth Escaf

Yaini Isabel Contreras

Cristian Kevin Gómez

Isabel Zuleta

Martín Alonso Caicedo

Johana Osorio

David Racero

Deyci Alejandra Omaña

Orlando Miguel de la Hoz

Mary Jurado Palomino

Centro Democrático (17 curules)

Andrés Forero

Rafael Nieto

Claudia Margarita Zuleta

Hernán Cadavid

Julia Correa

Carlos Meisel

Christian Garcés

María Clara Posada

Miguel Henríquez

Alirio Barrera

Esteban Quintero

Enrique Cabrales

Óscar Villamizar

Juan Fernando Espinal

María Angélica Guerra

Juan Fernando Caicedo

Zandra María Bernal

Alianza por Colombia (11 curules)

'Jota Pe' Hernández

Luis Carlos Rua

Andrea Padilla

John Amaya

Ariel Ávila

Gustavo Moreno

José Gutemberg Macea

Duvalier Sánchez

Wilder Iberson Escobar

Carlos Eduardo Enríquez

Luis Alfonso Mejía

Partido Conservador (10 curules)

Nadia Blel

Daniel Restrepo

David Barguil

Miguel Ángel Barreto

Diela Liliana Benavides

Marcos Daniel Pineda

Luis Eduardo Díaz

Juan Carlos García

Santiago Barreto

Wadith Manzur (actualmente detenido por su presunta implicación en el escándalo de la UNGRD)

Partido de la U (8 curules)

Norma Hurtado

Juan Carlos Garcés

Wilmer Carrillo

Alfredo Deluque

John Moisés Besaile

Ana Paola García

Irma Noreña

Antonio José Correa

Cambio Radical-Alma (coalición, 7 curules)

Edgardo Miguel Espitia

José Nicolás Gómez

David Arana

Didier Lobo

Gonzalo Dimas

Carlos Farelo

Nelson Javier López

Ahora Colombia (coalición, 5 curules)

Ana Paola Agudelo

Manuel Antonio Virgüez

Carlos Eduardo Guevara

Jennifer Pedraza

María Lucía Villalba

Salvación Nacional (4 curules)

Enrique Gómez

Sara Castellanos

Germán Rodríguez

Alejandro Bermeo

Circunscripción Especial Indígena (2 curules)