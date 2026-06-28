Rescatistas no se detienen: 33 sobrevivientes han sido hallados tras la tragedia en Venezuela

Los equipos de rescate han localizado hasta el momento a 33 personas con vida bajo los escombros, luego de que quedaran atrapadas tras el doble terremoto que sacudió el centro de la costa de Venezuela el pasado jueves y que, según el más reciente balance oficial, deja 1.450 fallecidos.

Estos sobrevivientes han sido encontrados "gracias a los despliegues que ejecutan los organismos de seguridad nacional en perfecta coordinación con las comisiones internacionales que han llegado al país", destacó este domingo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una visita al centro de acopio instalado en el Complejo Deportivo José María Vargas, en La Guaira.

Rodríguez supervisó la logística y distribución de alimentos, medicamentos y ayudas para los damnificados, e insistió en que aún existe la posibilidad de encontrar más personas con vida durante este periodo que calificó como "crucial".

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"Estamos en las horas críticas para salvar vidas. Quienes no estamos directamente en las labores de rescate permanecemos en oración para que podamos encontrar más personas con vida", manifestó.

La funcionaria también destacó el trabajo ininterrumpido de los organismos de rescate venezolanos desde el inicio de la emergencia, así como el apoyo de los equipos internacionales y de las unidades caninas que participan en las labores de búsqueda.

"A los lugares donde ustedes llegaron, también llegó la esperanza", expresó al agradecer la ayuda internacional.

Rodríguez aseguró que el Gobierno mantendrá las operaciones de rastreo con el objetivo de rescatar a más sobrevivientes en las próximas horas y reiteró que "nadie está solo" en La Guaira.

Asimismo, indicó que la Fuerza Armada participa en la clasificación y distribución de ropa, alimentos y medicamentos destinados a refugios, hospitales y comedores, mientras continúan activados los centros oficiales de recepción de donaciones en La Carlota y la Almacenadora Caracas.

Finalmente, informó que sostuvo una reunión con su equipo de Gobierno para evaluar los avances en los proyectos de reconstrucción de la infraestructura afectada y en las estrategias de atención social dirigidas a las familias damnificadas.

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