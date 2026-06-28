Al menos 11 muertos tras accidente de una avioneta de paracaidismo en Francia

Una nueva tragedia sacude a Francias tras la muerte de 11 personas este domingo después de que una avioneta utilizada para actividades de paracaidismo se estrellara en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, según confirmaron las autoridades.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, informó que el accidente dejó “en este momento” 11 víctimas mortales y precisó que no se registraron “efectos colaterales” por el siniestro.

Entre los fallecidos se encuentran cinco monitores, cinco alumnos y el piloto, quienes eran los únicos ocupantes de la aeronave perteneciente a un club de paracaidismo, de acuerdo con la información facilitada por la Fiscalía.

La prefectura de Meurthe y Mosela indicó en redes sociales que el accidente involucró a “un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey”.

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¿Qué se sabe sobre el accidente de la avioneta en Nancy?

Según las primeras informaciones, la aeronave accidentada era un modelo Pilatus matriculado en Alemania y empleado habitualmente para realizar saltos en paracaídas.

Las autoridades señalaron que una avería en el aparato habría provocado el accidente. Yves Seguy explicó además que familiares y allegados de las víctimas presenciaron cómo el avión “caer en picado”.

El alcalde de Nancy, Mathieu Klein, destacó las consecuencias psicológicas derivadas de la tragedia y afirmó al canal Franceinfo que “hay muchas víctimas a nivel psicológico, porque familia y amigos han visto a la avioneta estrellarse”.

La Sección de Accidentes Colectivos de la Fiscalía de París abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en las afueras de Nancy.

La investigación fue encomendada a la Gendarmería de Transportes Aéreos, organismo especializado que, según la Fiscalía, deberá afrontar unas pesquisas de “una particular complejidad técnica”.

Las asociaciones Paris Aide aux Victimes y France Victimes 54 fueron movilizadas para brindar apoyo y acompañamiento a las familias de las víctimas.

El accidente está considerado como uno de los peores siniestros de avioneta registrados en Francia durante las últimas tres décadas.