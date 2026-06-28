Venezuela enfrenta una nueva tragedia: inundaciones golpean al estado Portuguesa y hay decenas de damnificados

Como si fuese poco la gran cantidad de damnificados y afectados por los terremotos del 24 de junio en regiones del norte venezolano, las fuertes lluvias que azotan la zona de los Llanos provocaron este domingo el desbordamiento del río Chabasquencito y varias quebradas en Chabasquén, capital del municipio Monseñor José Vicente de Unda.

El agua invadió calles principales y sectores residenciales, lo que afectó a decenas de familias, que han visto sus viviendas o locales comerciales inundados de agua y lodo. Vecinos registraron cómo las corrientes de lodo y agua entraron a las viviendas.

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En varios puntos el nivel alcanzó gran altura y generó daños en muebles, electrodomésticos y enseres. Las autoridades locales declararon el estado de emergencia y ejecutaron evacuaciones preventivas en las zonas más vulnerables.

Esta situación se suma a las afectaciones que ya vivió la misma localidad en mayo pasado, cuando lluvias intensas causaron crecidas, derrumbes y la pérdida de un puente. Los habitantes piden apoyo urgente de las autoridades regionales y nacionales ante la falta de maquinaria y recursos para enfrentar la emergencia.

Mientras el país atiende las consecuencias de los sismos, Portuguesa enfrenta ahora un doble reto: la recuperación de los daños por las lluvias y la atención inmediata a las familias que perdieron sus bienes en Chabasquén.