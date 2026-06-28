La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
Venezuela enfrenta una nueva tragedia: inundaciones golpean al estado Portuguesa y hay decenas de damnificados
La emergencia, causada por las fuertes precipitaciones, sorprendió a los habitantes de Chabasquén, quienes piden apoyo urgente de las autoridades para atender a las familias afectadas.
Authored by
dsifontes
INUNDACIONES
Efecto Cocuyo
Efecto Cocuyo
Domingo, 28 de Junio de 2026

Como si fuese poco la gran cantidad de damnificados y afectados por los terremotos del 24 de junio en regiones del norte venezolano, las fuertes lluvias que azotan la zona de los Llanos provocaron este domingo el desbordamiento del río Chabasquencito y varias quebradas en Chabasquén, capital del municipio Monseñor José Vicente de Unda.

El agua invadió calles principales y sectores residenciales, lo que afectó a decenas de familias, que han visto sus viviendas o locales comerciales inundados de agua y lodo. Vecinos registraron cómo las corrientes de lodo y agua entraron a las viviendas.

Puede leer: Ajustan requisitos para agilizar el envío de ayudas humanitarias a Venezuela

En varios puntos el nivel alcanzó gran altura y generó daños en muebles, electrodomésticos y enseres. Las autoridades locales declararon el estado de emergencia y ejecutaron evacuaciones preventivas en las zonas más vulnerables.

Esta situación se suma a las afectaciones que ya vivió la misma localidad en mayo pasado, cuando lluvias intensas causaron crecidas, derrumbes y la pérdida de un puente. Los habitantes piden apoyo urgente de las autoridades regionales y nacionales ante la falta de maquinaria y recursos para enfrentar la emergencia.

Mientras el país atiende las consecuencias de los sismos, Portuguesa enfrenta ahora un doble reto: la recuperación de los daños por las lluvias y la atención inmediata a las familias que perdieron sus bienes en Chabasquén.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Nika y Estrella perritas policías
Nika y Estrella perritas policías
Nika y Estrella, las policías de cuatro patas que protegieron a Cúcuta y ahora buscan un hogar
Diana Valentina Rodríguez
Carlos Andrés Ariza Antropólogo
Carlos Andrés Ariza Antropólogo
El Cementerio Central de Cúcuta, un laboratorio de metodologías para la antropología forense
Jhonatan Orjuela Prato
Mundial 2026, coleccionistas y anécdotas. Foto: Carlos Ramírez / La Opinión.
Mundial 2026, coleccionistas y anécdotas. Foto: Carlos Ramírez / La Opinión.
Entre sobres, intercambios y recuerdos: el álbum del Mundial que sigue uniendo generaciones en Cúcuta
César Leonardo Muñoz Bautista