Ana Elena Monsalvo podría ser la nueva presidente de Colpensiones

El debate se vuelve a centrar a quien será el encargado de liderar Colpensiones, luego de la salida anticipada de Carlos René Montoya, quien apenas duró tres días en el cargo. Uno de los nombre que suena para ocupar la silla es Ana Elena Monsalvo, a quien destacan por su experiencia en el área pensional.

La FM de RCN aseguró que la hoja de vida de Monsalvo ya fue entregada al presidente De la Espriella. Hay que destacar que Monsalvo cuenta con conocimiento y una trayectoria de 18 años tanto en el sector público como en el privado y ya se le había ofrecido ser viceministra de Hacienda. Asimismo, cuenta con experiencia en Colpensiones y fue candidata a la Contraloría General de la República.

Al consultar a la entidad sobre este posible relevo, señalaron que “tiene toda la preparación y la experiencia. Trabajó acá y era la segunda a bordo de Juan Miguel Villa. Conoce muy bien la entidad”.

El conocimiento de la entidad por parte de Monsalvo sería el factor principal por el que es considerada para el cargo, ya que fue contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas de Colpensiones.

Puede leer: Tailandia ratifica cadena perpetua contra Daniel Sancho por asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta

Polémica del director de Colpensiones

La salida anticipada de Carlos René Montoya se da tras su presentación ante la Comisión Séptima del Senado, donde el presidente mostró poco conocimiento sobre los presupuestos e información clave de la entidad, y no se le dejó apoyarse con la gerente de planeación, tuvo que tomar la vocería.

Según Montoya, su reacción fue ocasionada porque se le había "tirado a los toros", pues reiteró que solo llevaba tres días en el puesto. Su salida sorpresiva hace contraste, ya que en promedio, desde la creación de la entidad en 2012, un presidente dura alrededor de 21 meses en el cargo.

Lo que hace a Montoya el presidente que menos duró en el cargo, quien rompió la regla de los 21 meses fue Mauricio Olivera González, quien estuvo a cargo durante 48 meses.

Ante esto, múltiples personajes políticos salieron a señalar su disconformidad y a pedir que quien se encargue de la entidad tenga conocimiento para ocupar con responsabilidad su rol.

La respuesta ante la situación ha sido muy comentada en redes sociales, donde cientos de expertos debaten sobre la reacción que esperan del presidente de la Espriella y están pendientes de sus próximos pasos.

Tomado de La República

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.