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Capturan al alcalde de Riosucio, Chocó, por presuntas irregularidades en recursos electorales
Juan Moreno Mena y cinco funcionarios más fueron detenidos por un supuesto manejo irregular de recursos destinados a la logística de las elecciones del pasado 8 de marzo.
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Juan Moreno Mena
Colprensa
Colprensa
Martes, 15 de Septiembre de 2026

El alcalde de Riosucio (Chocó), Juan Moreno Mena, y cinco funcionarios más de su administración fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en Mutatá, Antioquia, por el presunto manejo irregular de recursos relacionados con las pasadas elecciones.

Moreno y los demás funcionarios involucrados habrían incurrido en presuntas irregularidades en el desembolso de los recursos destinados a cubrir la logística de transporte y viáticos para los jurados y delegados que participaron en la jornada electoral del pasado 8 de marzo.

Lea: Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación por $634,9 billones para 2027

En unas horas un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En las pasadas elecciones de marzo, se reportó la incautación de 1.760 millones de pesos y propaganda política en 14 operativos realizados en diferentes partes del país y la captura de 37 personas por diferentes delitos durante la jornada electoral.

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