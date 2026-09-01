Designan a Diego Urrego como presidente encargado de Colpensiones

La Junta Directiva Colpensiones designó a Diego Urrego Escobar como presidente encargado en la entidad.



Urrego fue nombrado como nuevo director de la entidad de manera unánime durante una sesión de la Junta Directiva de la institución, la cual fue presidida por la ministra del Trabajo Natalia López.



“Seguimos consolidando un Sector Trabajo articulado y al servicio de los trabajadores y pensionados. Así avanzamos en la construcción de la Patria Milagro”, indicó el Ministerio del Trabajo, a través de sus redes sociales.



Urrego se desempeñaba como gerente de Defensa Judicial de Colpensiones y como docente de la Universidad del Rosario en la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social.

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Colpensiones es la entidad encargada de administrar el régimen público en pensiones, una labor que cobrará aún más importancia a lo largo de los próximos meses con la entrada en vigencia de la reforma pensional aprobada casi en su totalidad por la Corte Constitucional.



La reforma empezará a operar a partir de abril de 2027, entre tanto, la Corte Constitucional otorgó un nuevo plazo de 30 días para que la Cámara de Representantes trámite 10 puntos que fueron devueltos para su respectivo debate.

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