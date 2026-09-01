Piden moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, por muerte de tres menores en bombardeo

Por la muerte de tres menores de edad durante un operativo militar en el Guaviare, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, tendría que enfrentarse a una moción de censura en el Congreso.

El representante Óscar Benavides anunció la radicación de esta y cuestionó las decisiones de las autoridades antes de ejecutar el bombardeo.

El operativo fue realizado de manera conjunta por las Fuerzas Militares y la Policía contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, una facción de las disidencias de ‘Calarcá’. El balance inicial dejó 10 integrantes de la estructura muertos y uno capturado.

Sin embargo, posteriormente el Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que tres de las personas que murieron durante la operación eran menores de edad.

La confirmación generó cuestionamientos sobre la información de inteligencia con la que contaban las autoridades y la evaluación del riesgo para los menores que se encontraban en el lugar.

Lea aquí: Agosto, un mes crítico para la Policía en Norte de Santander: estos fueron los atentados

Los antecedentes de un flagelo que lleva años con consecuencias para los niños y niñas

El debate revive una controversia que ya se había presentado durante gobiernos anteriores. Por ejemplo, de acuerdo con cifras de Medicina Legal, 62 menores de edad murieron en operaciones militares durante el gobierno Petro y alrededor de 40 durante el gobierno Duque.

Este hecho ya le costó en noviembre de 2019 la salida a Guillermo Botero del ministerio de Defensa de Duque, quien renunció tras ser llamado a una moción de censura por hechos similares.

Durante el cuatrenio pasado el entonces concejal de Bogotá y ahora representante a la Cámara Daniel Briceño había mencionado que el exministro Pedro Sánchez también debía dejar su cargo por las muertes de los menores. “La responsabilidad hay que asumirla (...) Debe renunciar (Pedro Sánchez). Lo que demuestra es que la inteligencia y la contrainteligencia no sirvió para absolutamente nada. Yo no estoy de acuerdo con que caigan niños”, dijo en su momento Briceño.

Ahora, desde otra orilla política, el representante Benavides sigue esa misma tesis. “Estos menores fueron víctimas dos veces: primero, cuando fueron reclutados por los grupos armados; y después, cuando el Estado, que tenía la obligación de protegerlos, no lo hizo”, señaló el congresista.

El representante cuestionó la información disponible antes de autorizar el operativo y pidió establecer quién estuvo a cargo de evaluar la presencia de menores en el lugar.

“¿Qué información de inteligencia tenía el Estado antes de ordenar y ejecutar el bombardeo? ¿Quién evaluó el riesgo que la operación representaba para los menores de edad que se encontraban en el lugar?”, preguntó Benavides.

Lea también: Atentado con carro bomba contra estación de Policía en Los Patios dejó un muerto y 11 heridos

El Ministerio de Defensa, por su parte, ha puesto el foco en la responsabilidad de los grupos armados que reclutan a niños, niñas y adolescentes.

La cartera señaló que el reclutamiento y la utilización de menores por parte de organizaciones armadas constituyen una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra.

“Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Justicia y las demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Para el congresista, la explicación de que los menores habían sido reclutados por el grupo armado no es suficiente para cerrar la discusión.

La moción de censura deberá surtir ahora el trámite correspondiente en la Cámara de Representantes. Su eventual discusión pondrá al ministro Mora a responder políticamente por las circunstancias en las que se desarrolló el operativo y por los protocolos utilizados para determinar la presencia de menores de edad.