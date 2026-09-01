Agosto, un mes crítico para la Policía en Norte de Santander: estos fueron los atentados

Durante agosto de 2026, Cúcuta y Norte de Santander han sido víctimas de ataques terroristas dirigidos especialmente contra miembros de la Fuerza Pública.

En La Opinión hacemos un recuento de los hechos que han sembrado el terror en el departamento a través de amenazas, atentados con drones o cargamentos explosivos.

Ataque a comandante de la Policía de Puerto Santander

El martes 28 de julio, se registró un de ataque en la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander, a la altura de la vereda Alto Viento.

En esta ocasión, el blanco de las explosiones y ráfagas de disparos fue un vehículo oficial de la Policía Nacional donde se movilizaban varios uniformados, entre ellos el comandante de la estación de Policía.

Gracias al blindaje del automotor, el personal de la Policía no sufrió graves afectaciones. El hecho fue rechazado por las autoridades.

Lea: Comandante de la Policía de Puerto Santander sufre atentado con explosivos y ráfagas, en zona rural de Cúcuta

Atentado contra la Policía de Santander (Denor)

El 1 de agosto, mientras se vivían las Ferias de Cúcuta, las instalaciones del Departamento de Policía Norte de Santander (Denor) sufrieron una acción terrorista ocasionada por la explosión de un vehículo de tipo NPR, que fue dejado en las afueras del comando.

En el informe oficial, se reportaron ocho policías y tres civiles heridos, sumado a las múltiples afectaciones de los locales comerciales ubicados cerca al sector. Entre ellos, una sede del banco BBVA.

El atentado fue atribuido al ELN y se estableció una millonaria recompensa para identificar a los responsables.

Atentados en el Catatumbo

Para el jueves 13 de agosto, la base militar La Esmeralda, del municipio de Convención, fue atacada por 43 artefactos explosivos dejando como saldo a dos soldados heridos y daños estructurales a la unidad militar.

Más detalles: Ataque con drones en el Catatumbo deja dos soldados heridos y daños en base militar

Al día siguiente, la tropa del Batallón Especial Energético y Vial N°10 que se encontraba en El Carmen, Norte de Santander también sufrió un nuevo ataque con drones, que cobró la vida del sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres y dejó cuatro soldados heridos.

Desde el 2025 hasta esa fecha, se registraron 46 ataques con drones por parte del Eln donde 84 personas resultaron afectadas en esta subregión del departamento.

Ingrese: Ataque con drones en El Carmen, Norte de Santander deja un militar muerto Ataque en Ábrego

Para el sábado 15 de agosto, en el municipio de Ábrego, el pelotón del Grupo de Caballería Liviana N°7 sufrió una embestida con aeronaves no tripuladas con artefactos explosivos, quitándole la vida al soldado profesional Neiver Madera Ricardo y dejando cinco militares heridos.

Según el Ejército Nacional, nueve explosivos fueron lanzados hacia la unidad militar atribuyendo responsabilidades a integrantes del Eln.



El Zulia y Tibú afectados por el terrorismo

En la madrugada del viernes 21 de agosto, los municipios de El Zulia y Tibú sufrieron ataques coordinados con drones explosivos. Los instalaciones de Policía afectadas fueron: la subestación del corregimiento de Astilleros, en El Zulia; el corregimiento de Campo Dos y la vereda Petrólea, en Tibú. Por fortuna, los hechos solo dejaron daños materiales. Lea: Triple ataque simultáneo con drones explosivos sacude Norte de Santander Un fin de mes marcado por la violencia