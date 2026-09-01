En imágenes: así quedó la estación de Policía de Los Patios tras el carro bomba

La estación de Policía de Los Patios quedó con importantes daños en su infraestructura tras el atentado con carro bomba registrado en la noche del lunes 31 de agosto. La fuerte explosión también afectó vehículos y otros elementos ubicados en los alrededores del lugar.

En imágenes se puede evidenciar la magnitud de la afectación que dejó el ataque, que causó la muerte de una persona y dejó 11 heridos, entre civiles y uniformados. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este hecho.