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En imágenes: así quedó la estación de Policía de Los Patios tras el carro bomba
La fuerte explosión provocó daños en la infraestructura de la estación y dejó afectaciones en sus alrededores.
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En imágenes: así quedó la estación de Policía de Los Patios tras el carro bomba. /La Opinión.
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Martes, 1 de Septiembre de 2026

La estación de Policía de Los Patios quedó con importantes daños en su infraestructura tras el atentado con carro bomba registrado en la noche del lunes 31 de agosto. La fuerte explosión también afectó vehículos y otros elementos ubicados en los alrededores del lugar.

En imágenes se puede evidenciar la magnitud de la afectación que dejó el ataque, que causó la muerte de una persona y dejó 11 heridos, entre civiles y uniformados. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este hecho.

El atentado acabó con la vida de una persona, al parecer de nacionalidad venezolana, y también dejó nueve civiles heridos./La Opinión
El atentado acabó con la vida de una persona, al parecer de nacionalidad venezolana, y también dejó nueve civiles heridos./La Opinión
La explosión causó graves daños en la infraestructura.
La explosión causó graves daños en la infraestructura.
El atentado generó graves afectaciones en la estación de Policía y dejó daños visibles en la zona./La Opinión
El atentado generó graves afectaciones en la estación de Policía y dejó daños visibles en la zona./La Opinión
La estación de Policía quedó seriamente afectada luego de la explosión del vehículo cargado con explosivos./La Opinión
La estación de Policía quedó seriamente afectada luego de la explosión del vehículo cargado con explosivos./La Opinión
La infraestructura de la estación quedó afectada tras el potente estallido registrado en la noche del lunes./Foto: La Opinión
La infraestructura de la estación quedó afectada tras el potente estallido registrado en la noche del lunes./Foto: La Opinión
El artefacto explosivo, acondicionado en un vehículo, fue activado frente a la estación de Policía. /La Opinión.
El artefacto explosivo, acondicionado en un vehículo, fue activado frente a la estación de Policía. /La Opinión.
Los civiles y uniformados afectados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. /La Opinión.
Los civiles y uniformados afectados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. /La Opinión.
El atentado generó graves afectaciones en la estación de Policía y dejó daños visibles en la zona./Foto: La Opinión.
El atentado generó graves afectaciones en la estación de Policía y dejó daños visibles en la zona./Foto: La Opinión.
Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos./La Opinión.
Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos./La Opinión.
Las imágenes evidencian la fuerza de la explosión que sacudió a Los Patios en la noche del lunes./Foto: La Opinión.
Las imágenes evidencian la fuerza de la explosión que sacudió a Los Patios en la noche del lunes./Foto: La Opinión.

 

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