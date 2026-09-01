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¿Cómo llegó allí? Un 'leopardo' apareció muerto en la zona rural de El Zulia
Beckan José Álvarez era oriundo de Lebrija, Santander, y era hincha del Atlético Bucaramanga.
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jhonatanalexanderop
Asesinato Beckan Méndez
La opinión
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Martes, 1 de Septiembre de 2026

El hallazgo de un cuerpo en medio de una zona boscosa, a un costado de la vía que comunica a Tibú con El Zulia, por el corregimiento de Astilleros, puso en alerta a los residentes del sector de El Tablazo ante un nuevo asesinato y el posterior abandono de un cadáver en la zona.

Acostado bocarriba, dentro de un charco y con prendas deportivas alusivas al Beckan José Álvarez, fue encontrado el cuerpo de un joven, aparentemente hincha del equipo ‘leopardo’.

Siga leyendo: Un revólver y un dedo amputado, los rastros de una riña mortal en el barrio Valles de Girón, de Cúcuta

El reporte fue realizado ante las autoridades. Sin embargo, solo hasta después de las 2:00 de la tarde del pasado domingo, 30 de agosto, una funeraria hizo presencia en el sitio para recoger el cadáver y trasladarlo hasta las instalaciones de Medicina Legal, en Cúcuta.

Fue allí donde el personal funerario logró establecer su identidad. Se trataba de Beckan José Álvarez. Su vestimenta ya era una pista sobre su procedencia, pues este medio conoció que era oriundo de Lebrija, Santander.

Inicialmente, el cuerpo quedó bajo el resguardo de la funeraria, mientras la noticia traspasaba las fronteras departamentales y llegaba hasta su tierra natal. Allí, sus amigos y su pareja sentimental se enteraron de lo sucedido y lamentaron el misterioso desenlace.

Desde Lebrija, allegados a la víctima adelantan una colecta de dinero a nombre de su madre para poder cubrir los gastos fúnebres y trasladar el cuerpo hasta su lugar de origen.

Por ahora, se desconoce cómo Beckan José Álvarez llegó hasta este punto de Norte de Santander, ubicado a más de 200 kilómetros de su lugar de procedencia, y qué hacía en este sector.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias en las que murió y determinar si fue víctima de un homicidio antes de ser abandonado en esta zona boscosa.

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