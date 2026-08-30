Ante el fenómeno de El Niño, Minagricultura anuncia plan de choque para agricultores

El Ministerio de Agricultura anunció la puesta en marcha de un plan choque frente al fenómeno de El Niño, con el fin de proteger la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y el empleo rural durante los meses donde se esperan sus mayores efectos.

La iniciativa, que se consolidará a través de mesas estratégicas en las regiones, contará con el apoyo de entidades como el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Banco Agrario, Finagro, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

La iniciativa, que se consolidará a través de mesas estratégicas en las regiones, contará con el apoyo de entidades como el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Banco Agrario, Finagro, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

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“No vamos a esperar a que la sequía golpee con toda su fuerza. Estamos anticipándonos con financiación, soluciones de agua, asistencia técnica, sanidad y alimento para proteger al productor y mantener la capacidad productiva del campo”, aseguró el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

‘Combo Milagro del Riego’

El Ministerio de Agricultura también presentó el ‘Combo Milagro del Riego’, un kit para fincas que incluirá pozo profundo, bomba sumergible, panel solar y manguera, para regar entre 2 y 4 hectáreas de pasto y producir heno durante la temporada seca.

De acuerdo con la entidad, esta inversión podrá recibir apoyo del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), que podrá reconocer hasta el 30% de las inversiones elegibles para pequeños, medianos y grandes productores, con prioridad en riego, drenaje y manejo del agua.

Aún así, indicó que para quienes no tengan capacidad de financiarla, se dispondrán mecanismos de apoyo para garantizar alimento para el ganado. “La política no puede limitarse a atender las pérdidas después de que ocurran. Tenemos que anticiparnos: agua, alimento y financiación antes de que llegue la crisis”, dijo Dangond.

Los productores también podrán acceder a Líneas Especiales de Crédito (LEC) que reducen el costo financiero y ofrecen un subsidio de hasta 5 mil Unidades de Valor Básico (UVB) por cerca de $60,5 millones por beneficiario en 2026.

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