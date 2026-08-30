Gobierno extraditó a ocho colombianos requeridos por EE. UU. y Austria: ¿quiénes son?

La Policía, a través de Interpol Colombia, informó que el país entregó a ocho colombianos requeridos por Estados Unidos y Austria. Entre ellos hay señalados integrantes de redes dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y la explotación sexual.

¿Quiénes fueron los extraditados?

Uno de los colombianos que salió del país fue Óscar Iván Morón Ramos, conocido como el ‘Supervisor’. Ha sido señalado de integrar una organización criminal que habría utilizado buques comerciales para transportar droga hacia Puerto Rico.

Según la investigación, era parte de una estructura criminal que cargaba de droga las embarcaciones comerciales utilizando dispositivos magnéticos.

Como él, también fueron extraditados a EE. UU. Elkliver López Jusayu y Juan Rafael Fuenmayor Barros. El primero es señalado de encargarse de la logística para el envío de droga, y el segundo, de organizar una red dedicada al transporte de cocaína desde la Alta Guajira.

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Por delitos contra la propiedad, también deberán responder en Estados Unidos Elvis Giovanni Guevara Quintero y Jaime Torres Castiblanco. Esto, ante la justicia del Distrito de Connecticut. Ambos son investigados por presuntamente participar en atracos a mano armada en joyerías y establecimientos comerciales.

Por su parte, Austria recibió a Daniela García Vanegas y Jorge Elkin Ríos Ortiz, investigados por su presunta participación en una red internacional de explotación sexual.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, hacían parte de una organización que habría utilizado redes sociales para contactar a mujeres mediante falsas ofertas de empleo en Europa. Una vez trasladadas, las víctimas presuntamente eran sometidas a condiciones de explotación sexual.