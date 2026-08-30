Gobierno extraditó a ocho colombianos requeridos por EE. UU. y Austria: ¿quiénes son?

Según la investigación, era parte de una estructura criminal que cargaba de droga las embarcaciones comerciales utilizando dispositivos magnéticos.
Como él, también fueron extraditados a Estados Unidos Elkliver López Jusayu, Juan Rafael Fuenmayor Barros. El primero es señalado de encargarse de la logística para el envío de droga, y el segundo es señalado de organizar una red dedicada al transporte de cocaína desde la Alta Guajira.
Por delitos contra la propiedad, también deberán responder en Estados Unidos Elvis Giovanni Guevara Quintero y Jaime Torres Castiblanco, ante la justicia del Distrito de Connecticut. Ambos son investigados por presuntamente participar en atracos a mano armada en joyerías y establecimientos comerciales.
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Por su parte, Austria recibió a Daniela García Vanegas y Jorge Elkin Ríos Ortiz, investigados por su presunta participación en una red internacional de explotación sexual.
De acuerdo con la información entregada por la Policía, hacían parte de una organización que habría utilizado redes sociales para contactar a mujeres mediante falsas ofertas de empleo en Europa. Una vez trasladadas, las víctimas presuntamente eran sometidas a condiciones de explotación sexual.
El dominicano extraditado de la banda “Red Falcón”
Otro de los casos es el de Erick Randhiel Mosquea Polanco, presunto cabecilla de la organización criminal conocida como Red Falcón.
Mosquea fue capturado en 2024; de acuerdo con las autoridades, utilizaba varias identidades y documentos falsos para ocultar sus actividades. Las investigaciones lo señalan de haber obtenido cerca de US$166 millones en ganancias ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos.
Además, las autoridades le atribuyen a esa organización el envío de aproximadamente 2.500 kilogramos de cocaína cada semana hacia Estados Unidos, Europa y Puerto Rico, desde 2012.
La estructura, según las investigaciones, tenía una operación de alcance internacional y habría utilizado un esquema familiar para distribuirse las actividades ilícitas.
Además, Colombia hizo una extradición activa desde España. Se trata de un integrante de la organización criminal ‘Los Paisas’, quien era requerido por la justicia colombiana y fue trasladado al país.
Hasta ahora, Abelardo de la Espriella habría firmado alrededor de 41 extradiciones desde que se posesionó el pasado 7 de agosto. “Vamos a seguir firmando más, porque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se detiene: los vamos a derrotar”, afirmó el mandatario.
Ahora, los extraditados deberán responder ante las autoridades de Estados Unidos y Austria por los hechos que se les imputan.
Tomado de El Colombiano.
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