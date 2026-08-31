Camila Osorio compitió ante Sabalenka, pero se despidió del US Open

Ante la actual bicampeona del US Open y número uno del mundo, Aryna Sabalenka, la cucuteña Camila Osorio (59) mostró, en buenos tramos del partido, destellos de su mejor tenis en la primera ronda del último Grand Slam de la temporada.

El triunfo, revalidando el favoritismo, fue para la bielorrusa que avanzó de serie tras imponerse 6-2 y 6-4 en el mítico estadio Arthur Ashe, de Nueva York.

La representante más importante del tenis femenino colombiano se encontró con la raqueta más fuerte y en mejor momento del circuito WTA, que hizo valer su experiencia, su fuerte saque y variabilidad a la hora de responder.

Camila, que venía de unas semanas complicadas en su juego, fue aplaudida por los miles de asistentes al escenario de Flushing Meadows por su capacidad de hacerle competencia a la europea.

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Justo en el segundo set, para conseguir el tercer game, la cafetera dejó un punto con un globo corto junto a la malla que mereció la ovación de los asistentes.

El compromiso fue el tercero entre ambas con un registro pleno de victorias para Sabalenka sumando en Wimbledon (2021) y Madrid (2023).

Esta fue la sexta participación de la nortesantandereana en el cuadro de sencillos del Abierto de Estados Unidos. En 2023, 2024, 2025 y 2026 fue eliminada en segunda ronda, mientras que en las ediciones de 2021 y 2022 alcanzó la segunda fase.

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