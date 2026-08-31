Daniel Muñoz se muda de equipo en la Premier League

El lateral derecho Daniel Muñoz, uno de los más destacados con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, fue oficializado como nuevo jugador del Nottingham Forest de Inglaterra, tras un paso exitoso por el Crystal Palace.

El antioqueño, de 30 años, firmó un contrato por tres temporadas con la posibilidad de alargar por un año más.

“Es un club que ha luchado mucho en los últimos años, ha competido con garra, llegó a las semifinales de la Europa League y creo que tiene objetivos aún mayores para el futuro. Esto es precisamente lo que me gusta del Forest, y por eso decidí venir aquí”, comentó el defensor en su presentación.

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Esta será la quinta escuadra que defenderá el paisa luego de sus pasos por Águilas Doradas y Atlético Nacional en Colombia, Genk en Bélgica y Palace en Inglaterra.

“Estoy muy ilusionado porque veo muchísimo talento. El Forest es un equipo con grandes jugadores, grandes cualidades y grandes habilidades sobre el terreno de juego. Tengo muchas ganas de salir al campo para poder ayudar a mis nuevos compañeros y creo que vamos a lograr grandes cosas”, afirmó el jugador que usará el dorsal 27.