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Daniel Muñoz se muda de equipo en la Premier League
El lateral de la Selección Colombia dejó al Crystal Palace para firmar con el Nottingham Forest.
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gcontreras
Daniel Muñoz, Nottingham Forest.
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Lunes, 31 de Agosto de 2026

El lateral derecho Daniel Muñoz, uno de los más destacados con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, fue oficializado como nuevo jugador del Nottingham Forest de Inglaterra, tras un paso exitoso por el Crystal Palace.

El antioqueño, de 30 años, firmó un contrato por tres temporadas con la posibilidad de alargar por un año más.

“Es un club que ha luchado mucho en los últimos años, ha competido con garra, llegó a las semifinales de la Europa League y creo que tiene objetivos aún mayores para el futuro. Esto es precisamente lo que me gusta del Forest, y por eso decidí venir aquí”, comentó el defensor en su presentación.

Lea aquí: Con el foco puesto en sumar, Cúcuta Deportivo se enfrenta con Tolima en Ibagué

Esta será la quinta escuadra que defenderá el paisa luego de sus pasos por Águilas Doradas y Atlético Nacional en Colombia, Genk en Bélgica y Palace en Inglaterra.

“Estoy muy ilusionado porque veo muchísimo talento. El Forest es un equipo con grandes jugadores, grandes cualidades y grandes habilidades sobre el terreno de juego. Tengo muchas ganas de salir al campo para poder ayudar a mis nuevos compañeros y creo que vamos a lograr grandes cosas”, afirmó el jugador que usará el dorsal 27.

El nombre de Daniel Muñoz entró a la historia del Palace siendo campeón de la FA Cup, la Community Shield y la Conference League.

Nottingham es dirigido por Oliver Glasner, quien buscó el fichaje del lateral antioqueño. En la temporada pasada culminaron en la casilla 16 de la Premier y su mejor actuación fue en Europa League, donde alcanzaron las semifinales.

En el inicio de la presente Premier, Forest perdió 0-1 con Leeds e igualó 2-2 con Liverpool. Su próxima presentación será el sábado 5 de septiembre ante el Tottenham.

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