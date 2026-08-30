David Alonso volvió al podio en Moto2: fue tercero en el GP de Aragón

El piloto colombiano David Alonso (Aspar Team) ofertó una gran carrera, este domingo, al conseguir el tercer final en el Gran Premio de Aragón de Moto2 para mantenerse en la pelea de la clasificación general.

El nacido en España, que fue fichado por Honda para competir en la máxima categoría del motociclismo (GP) desde 2027, remontó para asegurarse un lugar en el podio después de vivir dos carreras en las que no pudo sumar puntos.

Alonso, de 20 años, partió desde la quinta posición de la parrilla y mantuvo un ritmo constante a lo largo de la competencia, atacando en momentos claves de una jornada pasada por un clima caluroso.

En las últimas vueltas, luego de dejar en el camino a dos rivales, entró en disputa con Izan Guevara, protagonizando una batalla en el último recorrido al circuito. Finalmente Alonso quedó en la tercera casilla, solo por 81 milésimas de segundo. El ganador del día fue Alonso López (ItalJet), con ventaja de casi un segundo, y consiguiendo un triunfo después de dos años.

“Ha ido de menos a más durante todo el fin de semana y hoy ha dado otro paso adelante para sacar a relucir su mejor cara durante las 19 vueltas que se han disputado”, señaló su equipo en un comunicado.

El colombiano, que fue campeón de Moto3 en la temporada 2024, expresó que disfruto de la carrera de inicio a fin.

Lea aquí: Tadej Pogacar sufrió una fuerte caída y abandonó La Vuelta a España; Bryan Coquard ganó la octava etapa

“Hoy me he divertido muchísimo. He disfrutado la carrera desde la primera hasta la última vuelta, en cada una de ellas he podido seguir mi propio ritmo y he podido realizar varios adelantamientos. Lo que más me ha gustado es que seguía siendo el mismo piloto que estaba perdido en Silverstone, pero esta vez he respirado y he dicho ‘sigue la línea’. En la última carrera estaba perdido, pero no perdí la fe, y finalmente hemos vuelto al podio”, declaró, con evidente alegría.

Alonso, durante 2026, solo acumula una victoria conseguida en el GP de Países Bajos.

“Estos fines de semana me tienen que enseñar que tengo que creer más en mí y que podemos darle la vuelta a la situación. La carrera era como un videojuego, iba adelantando y cada vez era más ajustado. Con Izan Guevara he llegado muy justo al final, pero ha sido una batalla dura y limpia. Es bonito estar con un piloto en paralelo curva a curva sin que ninguno de los dos tenga un gesto feo. Quiero darle las gracias al equipo porque me han ayudado a seguir sonriendo y también a toda la afición de Aragón que me ha estado apoyando”, señaló.

El piloto, que compite con la bandera colombiana, ocupa la sexta casilla de la tabla anual con 132 puntos. El líder es Manuel González (207) mientras que el último cajón del podio lo tiene Senna Agius (149).

La próxima carrera será en San Marino, el fin de semana del 11 y 13 de septiembre.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .