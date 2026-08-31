¡El fin de la era de una leyenda! Messi se retiró de la Selección Argentina

Lionel Messi no jugará más en la Selección Argentina. La leyenda y astro del fútbol mundial publicó una carta despidiéndose de su equipo nacional con el que alcanzó a ser campeón del Mundo en Catar 2022 y subcampeón de las ediciones de 2014 y 2026.

El rosariense, actual jugador del Inter Miami, redactó a mano su retiro dos días después de caer en la final del Mundial 2026 ante España (1-0).

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“Fue una decisión que dolió у duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, señaló el zurdo de 39 años.

Messi, que además ganó la Copa América de 2021 y 2024, expresó que ya no tiene más para darle.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, comentó el histórico jugador, también campeón de la Finalissima.

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El ofensivo, que sigue destellando su magia en Estados Unidos, agradeció a su familia el acompañamiento..