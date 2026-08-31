La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
¡El fin de la era de una leyenda! Messi se retiró de la Selección Argentina
El astro argentino publicó una carta anunciado su despedida del elenco albiceleste.
Authored by
crojas
¿Messi el más grande de la historia?: el debate eterno toca su fin
La opinión
La Opinión
Lunes, 31 de Agosto de 2026

Lionel Messi no jugará más en la Selección Argentina. La leyenda y astro del fútbol mundial publicó una carta despidiéndose de su equipo nacional con el que alcanzó a ser campeón del Mundo en Catar 2022 y subcampeón de las ediciones de 2014 y 2026.

El rosariense, actual jugador del Inter Miami, redactó a mano su retiro dos días después de caer en la final del Mundial 2026 ante España (1-0).

Infórmese: Cuatro hombres irán a juicio por el asesinato de un profesor universitario en Bogotá

“Fue una decisión que dolió у duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, señaló el zurdo de 39 años.
Messi, que además ganó la Copa América de 2021 y 2024, expresó que ya no tiene más para darle.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, comentó el histórico jugador, también campeón de la Finalissima.

Ingrese: Procuraduría alerta por fallas en acueducto y alcantarillado ante fenómeno de El Niño

El ofensivo, que sigue destellando su magia en Estados Unidos, agradeció a su familia el acompañamiento..

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, enfatizó.

Lea: Los jugadores colombianos presentes en la Europa League 2026/27

Messi confesó que, después de la muerte de su padre el 8 de agosto, se convenció más de su decisión.

“Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes. Gracias a Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina”, dijo el astro que marcó 125 goles y dio 65 asistencias en 207 partidos con la Albiceleste

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Concejales de la oposición rechazaron el nuevo crédito aprobado el viernes en el Concejo y advirtieron que con ello las finanzas del municipio quedaron comprometidas. / Foto: cortesía
Concejales de la oposición rechazaron el nuevo crédito aprobado el viernes en el Concejo y advirtieron que con ello las finanzas del municipio quedaron comprometidas. / Foto: cortesía
Nuevo crédito aprobado en el Concejo abre debate sobre la capacidad financiera de Cúcuta
Orlando Carvajal
Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.
Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.
Con el foco puesto en sumar, Cúcuta Deportivo se enfrenta con Tolima en Ibagué
Gustavo Contreras Sabogal
Los grandes nombres que se tomarán la fliC.
Los grandes nombres que se tomarán la fliC.
Los grandes nombres que se tomarán la fliC 2026
La Opinión