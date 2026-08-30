Una moto incinerada, resultado de un intento de atraco fallido en Cúcuta

En plena noche, los Bomberos Voluntarios de Cúcuta tuvieron que llegar hasta la calle 9, entre carreras 2 y 3, del barrio Trigal del Norte, para atender una emergencia.

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Al llegar, encontraron a un grupo de personas congregadas alrededor de una llamarada. En medio del fuego había una motocicleta.

Sin embargo, nadie hacía nada para detener las llamas. De hecho, los bomberos pronto se enteraron de que habían sido los propios vecinos quienes le prendieron fuego a la moto.

Equipados con todos los elementos de protección y con las mangueras en mano, los bomberos extinguieron las llamas mientras más y más espectadores se sumaban al espectáculo.

-¿Qué pasó? -preguntó un residente del sector durante la noche del pasado viernes, 28 de agosto.

-Le quemaron la moto a un ladrón- respondió otro, mientras ambos observaban el vehículo gris, que quedó reducido prácticamente a su estructura.

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Mientras tanto, una patrulla de la Policía atendía la situación e intentaba establecer qué había ocurrido.

Según se pudo establecer, los hechos ocurrieron hacia las 7:00 de la noche, en el mencionado punto. Hasta allí habrían llegado dos sujetos a bordo de la motocicleta, presuntamente con la intención de despojar de sus pertenencias a un transeúnte.

Sin embargo, la víctima pidió auxilio y, en cuestión de segundos, varios vecinos salieron de sus casas para intervenir.

Los presuntos ladrones optaron por huir, pero habrían sido derribados de la moto, por lo que no les quedó más remedio que correr y dejarla abandonada.

El caso quedó en manos de las autoridades, que adelantan las labores para identificar y ubicar a los responsables.

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