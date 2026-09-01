Un mes antes de cumplir años, choque resultó mortal para el Gordo en Los Patios

Por décima vez durante agosto, la mezcla de asfalto con gasolina, aceite y sangre tuvo un resultado mortal, cobrando una nueva vida en el área metropolitana de Cúcuta.

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La víctima más reciente, con la que se cierra el mortal listado de ese mes, fue identificada como Jhoan Sebastián Noreña, quien murió apenas un mes antes de cumplir 23 años.

Al igual que en varios de los casos registrados anteriormente, el joven se movilizaba en una motocicleta y, al parecer, debido a la alta velocidad, sufrió una fuerte caída que le ocasionó la muerte.

El siniestro vial ocurrió en la tarde del pasado domingo, 30 de agosto, después de las 5:00 p.m., en el Anillo Vial Oriental, cerca del kilómetro 8, frente al conjunto cerrado Torres de San Francisco. Allí quedaron el cuerpo de Noreña y la motocicleta Bera SBR de color negro, de placa IUC-41I.

Aunque las causas del choque son materia de investigación, las marcas encontradas en el separador vial evidenciarían que, en determinado momento, la moto se desvió hacia el costado izquierdo mientras se movilizaba a alta velocidad.

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La colisión contra el separador fue inevitable. El impacto se extendió por un par de metros, hasta que el joven perdió el control y cayó sobre el asfalto. El Gordo, como era conocido por algunos allegados, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó tendido junto al separador, mientras que la motocicleta se arrastró unos dos metros más, dejando marcas sobre la vía.

Algunos transeúntes que pasaron poco después se detuvieron para intentar auxiliarlo, pero el joven ya se encontraba agonizando. Poco pudieron hacer antes de que, minutos más tarde, se confirmara su fallecimiento.

Entre tanto, las autoridades fueron alertadas y llegaron al lugar para iniciar la investigación y establecer cómo ocurrieron los hechos que terminaron con la vida del joven. Por el momento, no se tiene una hipótesis clara sobre las causas del siniestro.

Con este caso ya son diez las muertes por accidentes de tránsito registradas durante agosto en el área metropolitana de Cúcuta, cifra que asciende a 15 si se incluyen los casos ocurridos en municipios como Ocaña, Pamplona y Chinácota. La mayoría de las víctimas eran motociclistas.

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