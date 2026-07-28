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Comandante de la Policía de Puerto Santander sufre atentado con explosivos y ráfagas, en zona rural de Cúcuta
Un vehículo oficial en el que se movilizaban varios uniformados fue blanco de una explosión en la vía Cúcuta - Puerto Santander.
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crojas
Vehículo de la Policía fue atacado con explosivos en la vía Cúcuta - Puerto SantanderVehículo de la Policía fue atacado con explosivos en la vía Cúcuta - Puerto Santander
La opinión
La Opinión
Martes, 28 de Julio de 2026

En los últimos minutos se registró un nuevo ataque contra la Fuerza Pública en la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander, a la altura del sector de Puerto Lleras.

De acuerdo con la información preliminar, un vehículo oficial de la Policía Nacional que se desplazaba por el corredor vial fue blanco de una fuerte explosión, seguida de varias ráfagas de disparos.

Lea: Con escombro y puñal, casi lo matan en una riña en el barrio La Conquista de Cúcuta

En el automotor, de placas QKL-431, se movilizaban varios uniformados, entre ellos el comandante de la estación de Policía.

Pese a la intensidad del ataque, aún no se han reportado personas lesionadas. El vehículo alcanzó a avanzar varios metros hasta llegar a una zona más poblada, donde sus ocupantes pudieron resguardarse.

Por el momento se conoce, que el atentado dejó únicamente daños materiales en la patrulla.

Las autoridades ya se encuentran en el lugar adelantando las labores de inspección e investigación para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

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