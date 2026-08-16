Ataque con drones del Eln en Ábrego dejó un soldado muerto y cinco heridos: así reaccionó De la Espriella

Un ataque terrorista con aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos dejó un soldado profesional asesinado y cinco militares heridos durante la noche de este sábado 15 de agosto, en un eje vial del municipio de Ábrego, Norte de Santander.

El hecho se registró durante la noche del sábado, cuando un pelotón del Grupo de Caballería Liviana N.° 7 adelantaba labores de control y seguridad sobre el eje vial de la zona.

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De acuerdo con el comunicado entregado por el Comando de la Trigésima Brigada, las tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 7, agregado operacionalmente a esta unidad militar, desarrollaban tareas de seguridad en el corredor vial cuando fueron atacadas.

Según el Ejército Nacional, más de nueve artefactos explosivos fueron lanzados contra la unidad militar mediante aeronaves no tripuladas. La acción habría sido perpetrada por integrantes del GAO Eln, Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, área de Provincia.

Como consecuencia del ataque, el soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado, mientras que otros cinco militares resultaron heridos y reciben atención médica.

Durante la acción terrorista también fue afectado un vehículo blindado empleado por las tropas, que adelantaban labores de seguridad y protección de la población civil que transita por este corredor vial.

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Ejército lamentó la muerte del soldado

Tras conocerse el ataque, el Ejército Nacional expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos de Neiver Madera Ricardo.

“Con profundo dolor repudiamos el asesinato de nuestro HéroePorSiempre, el Soldado Profesional Neiver Madera Ricardo, quien fue asesinado mientras cumplía con su deber en desarrollo de operaciones militares en el municipio de Ábrego, Norte de Santander”, señaló la institución.

El Ejército destacó la entrega, el valor y el compromiso del uniformado con la defensa de Colombia y aseguró que un equipo interdisciplinario fue dispuesto desde el primer momento para brindar acompañamiento integral a su familia.

La institución también rechazó el ataque y anunció que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y acciones judiciales correspondientes.

Reforzaron la seguridad en la zona

De manera inmediata, el Ejército Nacional reforzó el dispositivo de seguridad en el sector con apoyo de capacidades de la Aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El objetivo es asegurar el área, proteger a la población civil y prevenir nuevas acciones terroristas que puedan poner en riesgo a los habitantes y a quienes transitan por este corredor vial.

Las autoridades invitaron además a la comunidad a suministrar información que permita prevenir y contrarrestar acciones criminales, a través de la Línea Gratuita Nacional 107, garantizando absoluta reserva.

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Presidente rechazó el ataque

Tras conocerse el hecho, el presidente Abelardo de la Espriella condenó el ataque contra los militares y aseguró que la Fuerza Pública responderá con contundencia.

“Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del Eln. La orden a la Fuerza Pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer. Mi solidaridad con las víctimas y sus familias”, manifestó el mandatario a través de su cuenta de X.

El hecho se suma a las acciones violentas que se han registrado en Norte de Santander y que mantienen a las autoridades en alerta ante la presencia y accionar de grupos armados ilegales en diferentes zonas del departamento.