¿Por qué lo quieren matar? 'Supermán' Olaya rompe el silencio tras el ataque armado en su contra en Cúcuta

Mientras se recupera del ataque a bala que por poco le cuesta la vida, Sergio Andrés ‘Supermán’ Olaya Silva tiene una sospecha que lo inquieta. Detrás del atentado estaría una disputa política.

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“Lo que me sucedió el lunes demuestra que fue por temas políticos, mas no por temas de mujeres, de plata ni porque me fueran a robar la camioneta. Claramente, es por temas políticos”, declaró el líder social, conocido como ‘Supermán’, a este medio.

Hoy, resguardado en una residencia, el hombre se recupera del disparo que lo impactó en el costado derecho del abdomen. El proyectil atravesó su cuerpo, pero, para su fortuna, no afectó ningún órgano.

“Estoy preocupado por mi situación de seguridad. Lo que me sucedió genera mucha zozobra, porque yo a nadie le hago el mal. Lo que hago es el bien para la comunidad y por Cúcuta, que me duele y quiero verla bien”, manifestó.

Su recuperación no fue fácil. Ingresó directamente a la sala de urgencias de la Clínica Medical Duarte, en la tarde del lunes, y de allí pasó a quirófano para una cirugía en la que se descartó que el impacto comprometiera su vida. Aun así, la pérdida de sangre fue considerable y permaneció en delicado estado de salud.

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Tras dos días bajo atención médica, finalmente fue dado de alta y continúa con un estricto régimen de recuperación, con la intención de volver a las calles, aunque todavía siente miedo.

“Debido a lo del lunes, uno se desanima de seguir luchando, porque la vida es una. Esta vez, la vida me dio una segunda oportunidad porque, sí, estoy vivo, pero tengo el trauma y el estrés de que en cualquier momento me pueden venir a rematar. La zozobra de vivir pensando en eso es muy difícil”, declaró.

“Gracias a Dios, a las oraciones de mi familia y de mis amigos, y a mis seguidores, que han estado pendientes, me llena de energías para seguir adelante, seguir con vida y seguir de pie”, concluyó Olaya, quien acumula más de 48.500 seguidores entre Facebook, Instagram y TikTok.

El líder social ha ganado notoriedad en redes sociales por sus constantes denuncias y acciones en favor de la comunidad. También se hizo popular como ‘el tapa huecos’, como lo conoce buena parte de la ciudadanía, luego de reparar por cuenta propia más de 430 imperfecciones en la malla vial.

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La sospecha

La gran incógnita es quién está detrás del atentado. Aunque en un primer momento se sospechó que podía tratarse de un intento de robo o de un episodio de delincuencia común, Olaya descarta esta posibilidad, basándose en las características del ataque.

“Los hechos demuestran que querían atentar contra alguien. Los tiros iban directamente hacia donde yo estaba sentado. Yo supongo que fue por mi labor social o por lo último que he hecho con los murales. No estoy tildando a ese grupo de artistas, pero hay muchas hipótesis en mi cabeza de que, por mi labor, viene lo que me ha pasado en los últimos años”, dijo.

Recientemente, Olaya denunció en repetidas ocasiones, a través de sus redes sociales, los grafitis con los que grupos juveniles habían vandalizado un mural de la bandera de Colombia, ubicado a un costado de la avenida Demetrio Mendoza. En las paredes también aparecieron mensajes políticos en contra de la presidencia de Abelardo de la Espriella.

El caso ya está en manos de las autoridades, que avanzan en la investigación. Sin embargo, el proceso resulta complejo debido a la zona donde ocurrió el ataque y a la ausencia de cámaras de seguridad en ese sector.

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Una carrera contra la muerte

Olaya viajaba junto con sus dos escoltas en la parte trasera de una camioneta blanca Toyota Hilux, de placa NYI 403, asignada por la Unidad Nacional de Protección. Esa tarde se encontraba en el barrio Antonia Santos cuando decidieron dirigirse hacia una fábrica de asfalto ubicada en inmediaciones de la glorieta de la cárcel Modelo, donde recogerían un material que le iban a donar.

La ruta estaba definida. Tomarían el Anillo Vial Occidental hasta llegar al lugar. Sin embargo, justo al pasar por la entrada a la trocha Cormoranes, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Suzuki GN negra iniciaron la persecución.

Los atacantes se ubicaron en paralelo a la puerta trasera derecha, donde estaba sentado Olaya. El parrillero no dudó en abrir fuego. En total fueron cinco disparos: algunos quedaron marcados en la ventana y otros en la puerta. Uno de los proyectiles alcanzó a Olaya y le produjo una herida con orificio de entrada y salida.

Tras los disparos, los atacantes no continuaron la persecución. Poco a poco redujeron la velocidad, mientras el caos se apoderaba de la camioneta. El conductor continuó avanzando a toda velocidad y Olaya se recostó sobre su lado izquierdo, en los asientos traseros.

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En medio de la reacción, el segundo escolta intentó defenderlos y disparó hacia atrás por la ventana trasera. Los tres impactos que realizó quedaron marcados en el vidrio.

“Yo recuerdo que cuando me impactaron no sentí nada. Como a los 30 segundos sentí el ‘quemonazo’”, contó ‘Supermán’, quien comenzó a sentir mucho calor, a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. Mientras tanto, empezó a desangrarse y poco a poco perdió la conciencia.

Cuenta que el tiempo se le hizo eterno mientras trataba de no desmayarse. El vehículo fue conducido hasta la estación de Policía de Trigal del Norte, donde informaron lo ocurrido y recibieron apoyo de los uniformados.

Varias patrullas los rodearon y abrieron camino para facilitar el traslado hasta la clínica, donde una camilla ya estaba esperando a Olaya.

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