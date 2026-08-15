Dimayor reprogramó próximos partidos del Cúcuta Deportivo

Cúcuta Deportivo tendrá un nuevo calendario tras las reprogramación de las jornadas efectuada por la Dimayor, este viernes, en el marco de la reanudación del fútbol profesional en el país luego del terremoto del pasado 10 de agosto.

El conjunto rojinegro, que aún no tiene director técnico, preparaba esta semana el choque ante Águilas Doradas en el estadio General Santander (que se iba a jugar el sábado 15 de agosto a las 8:10 p.m.), pero ahora tendrá un nuevo rival en su próxima salida.

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La División Mayor decidió adelantarle a motilón el compromiso pendiente por la fecha 2 ante Internacional de Bogotá; este se jugará el miércoles 19 de agosto desde las 6:00 p.m. en el máximo escenario deportivo de Norte de Santander.

Además de ello, adelantó un día el choque ante Independiente Medellín, que ahora se disputará el sábado 22 de agosto en el Atanasio Girardot (8:15 p.m.).

En la jornada siete, el rojinegro medirá fuerzas ante Alianza FC en el General Santander, el martes 25 de agosto, a las 8:00 p.m. En el primer calendario, este choque estuvo programado para el 8 de octubre.

En la fecha ocho, Cúcuta visitará al Deportes Tolima en Ibagué el próximo domingo 30 de agosto (8:30 p.m.), tal como estaba programado.

La quinta jornada aún no está reprogramada.

Próximos partidos del Cúcuta: