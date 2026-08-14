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Tenemos que estar todos unidos: Lucas Ríos, volante del Cúcuta Deportivo, respalda la pausa en el fútbol colombiano
La Dimayor determinó no jugar hasta el próximo miércoles 19 de agosto.
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gcontreras
Lucas Ríos, Cúcuta Deportivo 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Viernes, 14 de Agosto de 2026

Minutos antes de que la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano determinara la decisión de aplazar la reanudación del rentado nacional, jugadores del Cúcuta Deportivo expresaron su deseo de no actuar este fin de semana en medio de la situación que vive el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Diferentes voces en torno al deporte, entre ellas de directores técnicos y futbolistas, llamaban a extender el tiempo de pausa en el campeonato por las afectaciones sufridas, principalmente, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, Quindío y Caldas.

Lea aquí: Camila Osorio fue remontada en la primera ronda del WTA de Cincinnati

Los mensajes hicieron eco y por medio de una comunicación, el ente rector del profesionalismo, dio a conocer que no se jugará hasta el próximo 19 de agosto.

La Dimayor, entidad presidida por Carlos Mario Zuluaga, explicó que el retomar la competencia se debe a condiciones económicas de todos los implicados en el desarrollo de la Liga como “trabajadores de los clubes, personal de los estadios, vendedores, comerciantes, transportadores, periodistas, personal logístico, empresas de servicios y muchas familias cuyo sustento está ligado directa o indirectamente al fútbol”.

“Consideramos que debe continuar en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar la actividad deportiva. No lo hacemos de espaldas a la realidad que vive el país, sino precisamente entendiendo que mantener el fútbol activo también significa proteger a miles de personas y familias que dependen económicamente de esta actividad”, se lee en el comunicado.

Asimismo, invitó a los seguidores de los diferentes equipos a “llevar un alimento, un elemento de primera necesidad o realizar un aporte” para que los clubes sirvan de canales con las personas afectadas.

Entre otras de las acciones anunciadas está un aporte económico de los 36 equipos “destinado a la reconstrucción de las ciudades afectadas”.

Las voces del Cúcuta

Cúcuta Deportivo, que no cuenta con director técnico desde el pasado 9 de agosto, tendría que enfrentarse con Águilas Doradas el sábado en el estadio General Santander, en el que sería el regreso del fútbol en horario nocturno y serviría para inaugurar las nuevas luminarias.

Cúcuta Deportivo vs. Fortaleza, Techo 2026.

 

A la deriva y trabajando bajo las ordenes de Fernando Amoroso (preparador físico), Ramiro Sánchez (preparador de arqueros), Walter Moreno y Luis Payares (ayudantes).

Lucas Ríos, volante argentino que hace parte de la nómina, enfatizó que están de acuerdo con el parón, en solidaridad con los colegas de los equipos originarios de las zonas más afectadas del país.

“Yo estoy de acuerdo, tenemos que estar todos unidos, tratar de ayudar a nuestros colegas. No somos rivales, somos compañeros, somos amigos, brindamos nuestro apoyo a todas las ciudades que están afectadas”, aseguró el creativo.

Ríos, quien fue jugador del Once Caldas de Manizales, subrayó que por el momento lo mejor es tener una conciencia colectiva y darle pausa al certamen que iba a disputar su quinta fecha.

“Toda Colombia está conmovida, estamos todos dolidos, es un golpe duro que viene de la nada. Uno a veces pensando en situación de fútbol y pasan estas cosas, entonces es tener un poco de consciencia y estoy de acuerdo con parar”, dijo.

Por su parte Brayan Montaño, lateral izquierdo nacido en el municipio de Pradera (Valle del Cauca), confesó que los recientes días no han sido fáciles para los futbolistas de la plantilla que son nacidos y que tienen familia en las regiones afectadas.

“Han sido días de angustia para todos los que tenemos familia en los sectores más afectados. Afortunadamente acá en Cúcuta no pasó a mayores, pero es un momento de tener empatía. Pienso que tenemos un pensamientos colectivo (de parar), sin embargo nosotros cumplimos órdenes y hacemos lo que nos toca”, afirmó.

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