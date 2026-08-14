Tenemos que estar todos unidos: Lucas Ríos, volante del Cúcuta Deportivo, respalda la pausa en el fútbol colombiano

Minutos antes de que la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano determinara la decisión de aplazar la reanudación del rentado nacional, jugadores del Cúcuta Deportivo expresaron su deseo de no actuar este fin de semana en medio de la situación que vive el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Diferentes voces en torno al deporte, entre ellas de directores técnicos y futbolistas, llamaban a extender el tiempo de pausa en el campeonato por las afectaciones sufridas, principalmente, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, Quindío y Caldas.

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Los mensajes hicieron eco y por medio de una comunicación, el ente rector del profesionalismo, dio a conocer que no se jugará hasta el próximo 19 de agosto.

La Dimayor, entidad presidida por Carlos Mario Zuluaga, explicó que el retomar la competencia se debe a condiciones económicas de todos los implicados en el desarrollo de la Liga como “trabajadores de los clubes, personal de los estadios, vendedores, comerciantes, transportadores, periodistas, personal logístico, empresas de servicios y muchas familias cuyo sustento está ligado directa o indirectamente al fútbol”.

“Consideramos que debe continuar en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar la actividad deportiva. No lo hacemos de espaldas a la realidad que vive el país, sino precisamente entendiendo que mantener el fútbol activo también significa proteger a miles de personas y familias que dependen económicamente de esta actividad”, se lee en el comunicado.

Asimismo, invitó a los seguidores de los diferentes equipos a “llevar un alimento, un elemento de primera necesidad o realizar un aporte” para que los clubes sirvan de canales con las personas afectadas.

Entre otras de las acciones anunciadas está un aporte económico de los 36 equipos “destinado a la reconstrucción de las ciudades afectadas”.

Las voces del Cúcuta

Cúcuta Deportivo, que no cuenta con director técnico desde el pasado 9 de agosto, tendría que enfrentarse con Águilas Doradas el sábado en el estadio General Santander, en el que sería el regreso del fútbol en horario nocturno y serviría para inaugurar las nuevas luminarias.