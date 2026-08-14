Con campañas y donaciones, Norte de Santander se solidariza con los afectados por el terremoto

Periódico La Opinión se solidariza con los afectados

En el barrio La Playa, el periódico La Opinión se unió a esta campaña solidaria para apoyar a las cientos de familias damnificadas en Cali, Manizales, Pereira, Quibdó y Armenia.

Con este propósito, el medio de comunicación está recibiendo agua potable, alimentos no perecederos, útiles de aseo, insumos médicos y alimentos para mascotas.

Quienes deseen apoyar esta causa humanitaria podrán acercarse al medio de comunicación, que estará de puertas abiertas durante las jornadas de mañana y tarde, en la avenida cuarta con calle 16.

La apuesta de las organizaciones y entidades

En una muestra de solidaridad, la Casa Cultural Frontera Morada se encuentra recibiendo donaciones de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

De acuerdo con Sara Rodas, coordinadora de la organización en Cúcuta, estas ayudas las están recibiendo en su sede, ubicada en la calle segunda del barrio Motilones. En este sentido, indicó que, en alianza con organizaciones locales, están recolectando alimentos, insumos para bebés y productos de higiene y salud.

Rodas añadió que el propósito es enviar una primera carga de donaciones a Buenaventura y municipios del Chocó durante este fin de semana.

“Para el envío contaremos con el apoyo de empresas de camiones del sector privado. También es importante destacar que la otra semana seguiremos recibiendo donaciones para hacer más envíos”, manifestó.

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Por su parte, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero también se sumó para funcionar como centro de acopio. Según aseguró Viviana Abril, coordinadora de Eventos de la biblioteca, actualmente se encuentran recibiendo ayudas en horario extendido. La coordinadora expuso también que estarán recibiendo donaciones hasta el sábado al mediodía, con el propósito de enviar lo recogido ese mismo día en horas de la tarde.

“Vamos a enrutar las ayudas a través del enlace que tiene la primera dama en la región. También es importante destacar que contaremos con el apoyo del grupo de los Boy Scouts, quienes nos ayudarán a hacer toda la clasificación”, contó.

Entretanto, Bibiana Villota, directora de la Fundación Acción Compartida, expresó que, con el objetivo de apoyar a los damnificados, están recibiendo alimentos no perecederos, cobijas, kits de aseo y medicamentos.

La directora sostuvo que estas donaciones las están recogiendo en la Torre La Primavera, la Fundación Compartir Felicidad, la Casa Tinto y en la portería del conjunto Zakura Silver, en el municipio de Villa del Rosario.

“Estamos decidiendo a qué ciudades las llevaremos. Ya tenemos el transporte terrestre y, además, tenemos a disposición un camión de 10 toneladas para lo que se necesite llevar”, precisó Villota, quien resaltó que este ha sido un trabajo conjunto con la Fundación Medical Duarte.

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Finalmente, José Peñaloza, gerente de Transporte Logístico de Carga Nacional, comunicó que, junto con la comercializadora Molina & Peñaloza, están poniendo a disposición el transporte de mercancía hacia Pereira, únicamente para los centros de acopio que no tengan transporte ni logística.

“Ya tenemos 18 toneladas confirmadas y tenemos disponibilidad para 16 más. Para información de contacto, los interesados pueden escribir al +57 313 2401630”, concluyó.

Diferentes países brindan ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto

Ante esta situación, los Emiratos Árabes Unidos enviarán una ayuda humanitaria de 10 millones de dólares a Colombia tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, la cual será destinada a los damnificados y a la atención de las afectaciones que dejó este sismo.

Estados Unidos también se pronunció con una ayuda de 15,5 millones de dólares, la cual será destinada principalmente a proporcionar refugio, alimentos y protección a las personas afectadas.

Igualmente, Perú envió 12 toneladas de ayuda humanitaria para atender a los más afectados por este desastre natural.

Entre las ayudas se incluyen carpas, alimentos no perecederos, ropa de abrigo y otros artículos considerados esenciales para atender a la población afectada.

Asimismo, el presidente de El Salvador expresó su solidaridad con Colombia y realizó el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria, la cual fue dividida en dos vuelos de 50 toneladas cada uno.

Estos cargamentos incluían alimentos, kits de aseo, medicamentos e insumos médicos.

Por último, México envió aproximadamente 58 toneladas de ayuda humanitaria, que contenían principalmente medicamentos y agua.

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Desde Bucaramanga, Líneas Hospitalarias y la Fundación Federico enviaron un camión de tres toneladas de insumos médicos a los hospitales afectados. Esta donación incluye camas, camillas y equipos de ortopedia para rehabilitación. La entrega de estos insumos se realizó teniendo en cuenta las necesidades más urgentes tras el terremoto.

La DIAN también se pronunció y anunció ayudas por más de $86.000 millones.

“Iniciamos los trámites necesarios para entregar, en las próximas 24 horas, mercancías por un valor total de $3.266 millones al Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Los bienes identificados para esta primera fase incluyen ropa, calzado, radios de comunicación, artículos electrónicos y elementos para el hogar, entre otros, que podrán ser destinados a apoyar las labores de asistencia humanitaria y recuperación temprana en las zonas impactadas por el terremoto”, afirmó el director general de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez.

Además, en las últimas horas, la entidad adelantó labores de inspección de mercancías en todas las direcciones seccionales del país e identificó bienes para contribuir a la atención de la emergencia.

Entre ellos se encuentran plantas eléctricas, alimentos no perecederos, frazadas, colchones, carpas, radios de comunicación y materiales de construcción, entre otros, cuyo valor estimado asciende a $83.000 millones.

Dichos elementos serán donados a las gobernaciones y alcaldías de los territorios afectados.

Noticia en colaboración con la practicante de periodismo Angie Jaimes .

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