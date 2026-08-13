Lina María Garrido, la araucana que llega a dirigir la Agencia Nacional de Tierras

Lina María Garrido asumió la dirección general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), uno de los cargos de mayor responsabilidad en la política rural del país.

La nueva directora llega a la entidad después de una trayectoria política que comenzó en su departamento. Fue concejal de Arauca entre 2015 y 2019 y, posteriormente, representante a la Cámara durante el periodo 2022-2026.

Su designación quedó oficializada mediante el Decreto 1149 de 2026, firmado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero.

Garrido es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada y cuenta con dos especializaciones: una en Opinión Pública y Mercadeo Político, de la Pontificia Universidad Javeriana, y otra en Gerencia Social, de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Lea: Terremoto mantiene bajo vigilancia varios corredores viales del país

Al asumir el cargo, señaló que llega con el propósito de impulsar una política de tierras enfocada en el acceso, la formalización y la seguridad jurídica sobre la propiedad, con el objetivo de que quienes trabajan la tierra puedan convertirse en sus legítimos propietarios.

“De parte de la Agencia Nacional de Tierras esperen carácter, transparencia y gestión. Vamos a limpiar la casa de tanta corrupción y llevar justicia real a nuestros campesinos; ese es el sueño que ha querido el presidente Abelardo de la Espriella: convertir a Colombia en un país de propietarios. Los campesinos van a estar en el primer renglón de nuestra tarea y hoy más que nunca estamos firmes por la patria”, afirmó Garrido.

Una trayectoria que comenzó en las urnas

La carrera política de Lina María Garrido comenzó en 2015, cuando fue elegida concejal de Arauca con el aval de Cambio Radical.

En 2022 llegó a la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026. Durante su paso por el Congreso se desempeñó como segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes y vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.

Desde este último espacio participó en debates y asuntos relacionados con la representación y la defensa de los derechos de las mujeres, en medio de diferencias ideológicas.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella firma decreto que declara la emergencia nacional

Su trabajo legislativo también incluyó iniciativas como la propuesta de condonación de comparendos de tránsito bajo condiciones pedagógicas.

Ahora, al frente de la ANT, tendrá bajo su responsabilidad decisiones relacionadas con los baldíos de la Nación, la formalización y el acceso a tierras, los procedimientos agrarios, el catastro multipropósito, las comunidades étnicas y el ordenamiento social de la propiedad.

La Agencia Nacional de Tierras nació en el marco de la implementación de los acuerdos de paz de 2016 y tiene entre sus tareas materializar los objetivos de la Reforma Rural Integral.

El nuevo reto para Garrido será llevar esa política al territorio, donde cada decisión relacionada con la tierra involucra a familias campesinas, comunidades étnicas, territorios y conflictos que durante décadas han esperado una respuesta institucional.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.