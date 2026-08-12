Terremoto mantiene bajo vigilancia varios corredores viales del país

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que mantiene atención permanente sobre al menos 13 puntos de la red vial nacional que resultaron afectados por el terremoto del pasado lunes.



Según el más reciente informe entregado por la institución, las afectaciones se concentran en corredores de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda.



De manera específica, en el Invias indicó que en Quindío las afectaciones se centran en la ruta Calarcá-Cajamarca, donde hay presencia de tres puntos afectados. En los tres casos la afectación inicial fue parcial y la vía está habilitada a un carril.

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En esta región también hay afectaciones en la ruta Armenia – Montenegro – Alcalá, donde la caída de material vegetal y un deslizamiento han afectado la movilidad. Además, también se registra una afectación en la vía Cartago-Alcalá a causa de un deslizamiento.



En Caldas/Tolima se registran cuatro puntos afectados en la ruta del Puente La Libertad – Fresno. Esta situación ha generado que solo se habilite la movilidad en un carril en gran parte del corredor.

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Por su parte, en el Valle del Cauca, Caldas y Risaralda se registran afectaciones por deslizamientos en las rutas de Cali – Cruce Ruta 40 (Loboguerrero); Cauyá – La Felisa, en Quinchía; y Santa Cecilia – Asia, en Pueblo Rico, respectivamente.



La institución reiteró que mantiene esfuerzos permanentes sobre el terreno con el objetivo de garantizar la movilidad total de los corredores lo más pronto posible.

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