Incendio forestal arrasa con 700 hectáreas en Ocaña y genera alerta por contaminación

Desde hace varios días, un voraz incendio forestal consume las montañas de Ocaña y ya ha afectado cerca de 700 hectáreas de cobertura vegetal, generando un grave daño ecológico y preocupación por las afectaciones en la salud de la población, especialmente entre niños y adultos mayores.

Mientras los organismos de socorro trabajan para controlar los diferentes focos activos, las autoridades ambientales adelantan las investigaciones para imponer las respectivas multas y sanciones a quienes estarían detrás de esta situación.

Las llamas han destruido fauna y flora, además de afectar las mangueras utilizadas en los sistemas de riego y las fuentes hídricas de las veredas La Cabaña, Las Liscas, El Apial, El Cuerno, El Puente y Mata Calabaza. La emergencia incluso amenaza con extenderse hacia el vecino municipio de San Calixto.

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Piden denunciar las quemas

El coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Ocaña, Gustavo Adolfo Paba Navarro, lamentó la pérdida de una zona boscosa en la que nacen varios afluentes de la región.

“Estamos batallando para eliminar los focos activos, ya que el terreno es un poco agreste. Las ráfagas de viento generan la propagación de las llamas entre 5 y 8 metros de altura, lo que pone en riesgo la vida de los socorristas y campesinos que adelantan labores para contrarrestar el avance hacia las parcelas”, explicó el funcionario.

Paba Navarro hizo un llamado a la comunidad para que denuncie a las personas que realizan las llamadas "quemas controladas" que terminan saliéndose de las manos.

Ocaña pide apoyo aéreo

Ante la magnitud de la emergencia, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, se trasladó a Bogotá para solicitar herramientas y apoyo aéreo que permitan combatir el incendio, debido a las dificultades que representa el acceso terrestre a las zonas afectadas.

El mandatario local reconoció la compleja situación que atraviesa el país debido a los movimientos telúricos, pero insistió en la necesidad de atender también la emergencia forestal que golpea al municipio.

Por ello, adelanta gestiones ante el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ejército, la Policía, el Cuerpo de Bomberos y la Fuerza Aérea, a quienes expone la complejidad de la situación que se vive en la zona rural.

En medio de la emergencia nacional por los movimientos telúricos, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, canceló la visita que tenía prevista a Ocaña para este sábado.

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Humo y ceniza afectan la salud

Además del impacto ambiental, una de las principales preocupaciones está relacionada con la calidad del aire. El humo y las cenizas provenientes de los incendios han alcanzado tanto la zona rural como el área urbana de Ocaña.

Niños, mujeres embarazadas y adultos mayores han comenzado a presentar infecciones respiratorias agudas (IRA) e irritación ocular debido a la exposición al material particulado.

Los profesionales de la salud recomiendan utilizar tapabocas y gafas para proteger los ojos, además de mantenerse hidratados y usar bloqueador solar ante las altas temperaturas.

El médico general del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, Juan Carlos Sierra, advirtió sobre el riesgo que representa la emergencia para los grupos poblacionales más vulnerables y recomendó evacuar las viviendas ubicadas cerca de las zonas afectadas por las llamas y trasladarse a lugares con menor exposición.

“Mantenerse hidratado. Si debe salir del lugar, utilizar mascarilla para evitar la inhalación del humo y las partículas”, recalcó el profesional.

Un ecosistema afectado

La directora del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, Jenny Lozano Lázaro, explicó que un incendio de estas características puede generar consecuencias que van mucho más allá de la pérdida inmediata de vegetación.

“Un incendio forestal puede transformar en pocas horas un ecosistema que ha tardado años en formarse. No solo consume árboles y vegetación, también destruye refugios y fuentes de recursos para la fauna silvestre. Además, obliga a muchas especies a desplazarse. También incide en los suelos con la erosión y la pérdida de nutrientes, afectando la actividad agrícola”, señaló.

La especialista agregó que este tipo de emergencias deteriora la calidad del aire por el humo y las partículas liberadas durante la combustión, con efectos directos sobre las comunidades cercanas. También pueden verse afectadas las fuentes hídricas y los ecosistemas acuáticos debido a los sedimentos.

Por su parte, Vicki Juliana Armesto, directora del Laboratorio de Calidad del Aire de la universidad, advirtió sobre los efectos que podría generar la emergencia entre la población si no se adoptan medidas oportunas.

“La emergencia ocasiona consecuencias directas en la salud de los seres vivos”, recalcó la funcionaria, quien hizo un llamado a la conciencia ciudadana.

“La prevención es nuestra mejor herramienta. Las condiciones de sequía extrema facilitan la propagación del fuego, causando un daño ecológico irreparable. ¡Por favor, evitemos cualquier tipo de quema!”, agregó la profesional, quien también alertó especialmente a las personas con asma y alergias.

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Alertan por falsas solicitudes de dinero

En medio de la emergencia también surgió otra alerta. Los organismos de socorro de Ocaña advirtieron sobre la presencia de personas inescrupulosas que estarían aprovechando la situación para solicitar dinero en nombre de las víctimas del terremoto y del Cuerpo de Bomberos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Ocaña, sargento Yefrey Peñaranda, pidió a la comunidad no dejarse engañar y abstenerse de realizar consignaciones a nombre de la institución, pues estas solicitudes no son oficiales.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero, señaló que las autoridades trabajan para identificar a los responsables de estas estafas.

Según las autoridades, los impostores suministran números telefónicos para recibir supuestos aportes, por lo que recomendaron verificar siempre el origen y el destino de cualquier solicitud de ayuda antes de realizar una transferencia.

Canales oficiales para donar

Las personas interesadas en apoyar a las comunidades afectadas pueden acudir a los centros de acopio de la Cruz Roja Colombiana y otras entidades encargadas de recibir y distribuir las ayudas.

En Ocaña también fue habilitada la Casa Municipal de la Juventud, ubicada frente al estadio Hermides Padilla, como punto para recibir donaciones destinadas a las víctimas de los eventos naturales.

Las autoridades insistieron en utilizar únicamente los canales oficiales de la Cruz Roja para realizar aportes económicos. En las redes sociales de la entidad se encuentra habilitado un código QR para efectuar transferencias a las cuentas dispuestas para las ayudas humanitarias.

Desmienten pago a personas para combatir el incendio

El secretario de Gobierno, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, también desmintió las versiones según las cuales la administración municipal estaría pagando $35.000 diarios a las personas que participen en las labores para controlar los incendios.

A esta información falsa se suman mensajes en los que se solicita dinero para entregarlo al Cuerpo de Bomberos de Ocaña con el supuesto propósito de cubrir gastos relacionados con la emergencia.

“Eso es falso. Uno no puede meter a personas que no tienen el conocimiento suficiente para conjurar las llamas. Están suministrando una serie de información que debe corroborarse, pues los organismos de socorro cuentan con el apoyo oficial para maniobrar en la zona e hidratarse”, señaló el funcionario.

Bomberos no están solicitando dinero

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Ocaña, sargento Yefrey Peñaranda Páez, fue enfático al desmentir las solicitudes de dinero que estarían circulando en redes sociales a nombre de la institución.

“Una información que está saliendo en redes sociales donde aseguran que nosotros estamos pidiendo ayudas es totalmente falsa”, afirmó.

El socorrista reiteró que el Cuerpo de Bomberos no ha solicitado ayudas económicas durante esta emergencia ambiental.

Explicó que cualquier necesidad relacionada con la hidratación o la logística para atender el incendio se coordina a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), activado desde la Alcaldía de Ocaña.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía verificar siempre los canales oficiales antes de realizar cualquier aporte y evitar caer en manos de personas que buscan aprovecharse de la emergencia.

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