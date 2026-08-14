Tres generales regresan a la Policía y William Rincón deja la cúpula: conozca los cambios

El Gobierno de Abelardo de la Espriella concretó los cambios en la cúpula de la Policía Nacional mediante el Decreto 1210, firmado el 13 de agosto de 2026. La decisión contempla el regreso al servicio activo de tres mayores generales que habían salido de la institución en 2022 y establece sus nuevas responsabilidades dentro del alto mando policial.

Alejandro Barrera asumirá la Dirección General de la Policía; Norberto Mujica ocupará la Subdirección y Ricardo Alarcón estará al frente de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.

Los tres habían sido retirados del servicio activo mediante un decreto expedido el 19 de agosto de 2022, bajo la causal de “por solicitud propia”.

La reincorporación fue avalada previamente por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional. El concepto favorable fue emitido durante una sesión realizada el pasado 8 de agosto, lo que permitió formalizar el retorno de los oficiales casi cuatro años después de su salida.

Barrera llega a la Dirección General después de una trayectoria de aproximadamente 35 años en la Policía, en donde ocupó cargos dentro de los Carabineros y Seguridad Rural e Inteligencia Policial. También ocupó cargos operativos y de inteligencia en la DIPOL y la Dijín, además de desempeñarse como enlace de Colombia ante Europol en Lyon, Francia.

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Estudió administración policial y empresarial, también tiene estudios en seguridad.

Mujica, quien será el segundo oficial en la línea de mando, tiene igualmente experiencia en inteligencia. Durante el gobierno de Iván Duque dirigió la Dirección de Inteligencia Policial, desde donde participó en operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, el ELN, disidencias de las Farc y otras estructuras de crimen organizado.

Por su parte, Alarcón asumirá la Jefatura Nacional del Servicio de Policía. Desde esa posición tendrá a su cargo la coordinación de las capacidades operativas y de las labores de servicio de la institución en las diferentes regiones del país.

El decreto establece finalmente que los tres generales reincorporados conservarán la antigüedad que tenían cuando fueron retirados de la institución.

Su ubicación dentro del escalafón de oficiales quedará determinada a partir de la certificación expedida por la Dirección de Talento Humano.

El cambio de mando también implica la salida de los oficiales que hasta ahora ocupaban las principales posiciones de la Policía. William Oswaldo Rincón Zambrano deja la Dirección General y será trasladado a la Dirección de Talento Humano como personal agregado.

En el mismo sentido, Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros pasará de la Subdirección General a Talento Humano, mientras que Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón dejará la Jefatura Nacional del Servicio de Policía para cumplir funciones como agregado en esa misma dependencia.

Tomado de El Colombiano.

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