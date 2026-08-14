Búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto se extenderá hasta el sábado en Cali

En Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del lunes, ampliaron la búsqueda de sobrevivientes hasta el sábado. Esto va más allá de la ventana de 72 horas que suele tenerse en cuenta en este tipo de casos.

En otras palabras, los expertos dicen que, pasados los tres días bajo los escombros, las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen. Sin embargo, hay quienes mantienen la esperanza.

¿Cuál es la tasa de supervivencia bajo los escombros según la ciencia?

Según expertos publicados en la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, la tasa de supervivencia es de 90% 24 horas después, baja a 50% tras 48 horas y luego a 20% después del evento. Esto tiene que ver con que las víctimas suelen sufrir lesiones torácicas, abdominales y craneales que ponen en riesgo su vida.

Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes y lesiones traumáticas causadas por el colapso de edificaciones son impactos inmediatos tras un terremoto. Por eso, entre más pasa el tiempo, disminuyen las posibilidades.

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Pero hay excepciones: Por ejemplo, tras los terremotos en Venezuela a finales de junio, se presentaron casos de sobrevivientes más allá de esa ventana. Uno fue el de Hernán Gil, un vigilante de 43 años al que sacaron ocho días después.

Sensores de sonido y perros entrenados rastrean 111 desaparecidos en Cali

En Cali, 88 personas habían sido rescatadas de los escombros hasta la noche del jueves. El objetivo de esta medida, según la Alcaldía de Cali, es “buscar, encontrar y rescatar gran parte de las 111 personas que todavía figuran en las estadísticas como desaparecidas”

El teniente Rafael Palomino, oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, explicó la medida.

“Tenemos equipos especializados y le pedimos a la comunidad que nos siga colaborando, escuchando y acatando las recomendaciones de los rescatistas para que se pueda optimizar este proceso. Estamos en territorio con sensores de sonido y temperatura y perros entrenados, que nos permiten ubicar a las personas, especialmente cuando tienen vida”, aseguró.

Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, dijo que “gracias a algunos signos vitales que se han escuchado en algunos puntos de frente de trabajo activo, seguiremos en la búsqueda especializada”.

“Reiteramos la importancia de que la gente haga silencio en esos puntos donde se trabaja para rescatar vidas en medio de los escombros. Son momentos críticos donde la probabilidad de vida va mermando, pero siguen activos. Es fundamental que la ciudadanía deje trabajar a los rescatistas”, agregó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Salud, Germán Escobar, dijo que “hay 8 puntos en especial que tienen indicios de vida por las diferentes técnicas de búsqueda y rescate. Estamos en esas funciones, articulados con todas las entidades de la administración, respondiendo ante esta emergencia”.

Tomado de El Colombiano.

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