Terremoto en Colombia: ya son 285 muertos, 3.975 heridos y 379 desaparecidos

El presidente Abelardo de la Espriella informó desde el Palacio de San Carlos (Bogotá) que el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el país aumentó a 284, además de 3.977 heridos y 379 desaparecidos. También hay 45.523 familias y 102.263 personas afectadas, agregando que en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja.

El informe con la nueva cifra fue entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la mañana de este viernes 14 de agosto de 2026.

Asimismo, 354 personas han sido rescatadas de los escombros.

Por su parte, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) indicó que la emergencia también deja 311 estructuras colapsadas y graves afectaciones en viviendas, colegios, vías, aeropuertos y otra infraestructura crítica. Cabe recordar que el epicentro del terremoto fue en San José del Palmar, Chocó.

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En las cinco capitales en alerta roja se contabilizan 12.828 viviendas colapsadas, 73.455 viviendas averiadas, 975 estructuras averiadas, 121 edificios colpasados, 2.205 colegios afectados y 240 centros de salud con daños

“Las necesidades reportadas por las ciudades incluyen equipos especializados de búsqueda y rescate, personal para evaluación estructural, plantas eléctricas para hospitales, agua potable, alimentos, elementos para albergues temporales, insumos médicos y maquinaria para remoción de escombros.”, agregó Asocapitales.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también indicó en su más reciente boletín que ha identificado a 122 víctimas de un total de 202 cuerpos recibidos por la entidad en ciudades como Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tuluá, Buenaventura y Quibdó.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación habilitó puntos de atención en Palmira y Tuluá (Valle del Cauca) para orientar a las familias de las víctimas de la emergencia de este lunes en el país y para hacer allí la entrega de los cuerpos que ya han sido identificados.

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El aeropuerto Internacional Matecaña, de Pereira, mantiene sus operaciones suspendidas.

El balance de la Ungrd, detalla que han sido rescatados 169 animales y 247 resultaron afectados.

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