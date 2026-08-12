EE. UU. asegura que Colombia pidió operaciones militares conjuntas contra el narcoterrorismo

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que el Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó la colaboración de ese país para realizar operaciones militares conjuntas en Colombia contra el “narcoterrorismo”.

“A través del recién investido presidente (...) Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra —como la Administración Trump denomina al Departamento de Defensa— se una al país en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para acabar con los terroristas y las redes terroristas”, señaló Hegseth desde Panamá, durante un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los cárteles.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no se han pronunciado sobre estas declaraciones.

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El jefe del Pentágono, quien viajó este miércoles a Panamá, anunció además que Colombia se sumará a esta coalición, conocida como Escudo de las Américas, con lo que se convertiría en el decimonoveno país miembro.

Durante el evento, Hegseth también arremetió contra “la izquierda internacional” y alentó a sus aliados en América Latina a retirarse del Estatuto de Roma y, por esa vía, del Tribunal Penal Internacional (TPI).

“La izquierda internacional, junto con sus medios afines, busca imponer de manera ilegal la jurisdicción del TPI sobre el personal y las operaciones militares de Estados Unidos y sus socios. Resulta llamativo que este supuesto tribunal y otros organismos globalistas debiliten nuestros esfuerzos, mientras no exigen responsabilidades a los verdaderos terroristas y tiranos”, manifestó.

En el foro también participaron el senador estadounidense Bernie Moreno, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis L. Donovan, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien sostuvo previamente un encuentro con Hegseth.

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