Presidente De la Espriella confirma emergencia económica y anuncia “Fondo Milagro” para reconstrucción tras terremoto

El presidente, Abelardo de la Espriella, confirmó este miércoles 12 de agosto la declaratoria de emergencia económica para atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el pasado lunes.

El mandatario señaló que la medida estará enfocada tanto en la atención inmediata de los damnificados como en acciones para impulsar la reactivación económica de las zonas afectadas. “La emergencia deberá contemplar medidas de reactivación económica”, afirmó el presidente.

Entre las acciones que contempla el Gobierno están alivios tributarios y financieros, subsidios de arrendamiento y programas de apoyo dirigidos a empresarios y microempresarios que resultaron afectados por el terremoto.

El presidente De la Espriella advirtió que el terremoto golpeó al país en un momento particularmente complejo para las finanzas públicas. Según el mandatario, Colombia enfrenta “la crisis fiscal más compleja de toda su historia”, marcada por un elevado nivel de endeudamiento, restricciones de liquidez y un Presupuesto General de la Nación desfinanciado.

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Ante este escenario, el Gobierno prepara un paquete de alivios temporales para los hogares y sectores productivos afectados por la emergencia. Entre las medidas se contemplan apoyos para el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento, alivios tributarios y ayudas económicas para quienes resultaron afectados por el desastre.

¿Qué es el Fondo Milagro de la emergencia económica?

De la Espriella anunció además la creación de una entidad que tendrá como objetivo administrar y canalizar los aportes nacionales e internacionales destinados a atender la emergencia. El mecanismo se denominará “Fondo Milagro” y concentrará recursos destinados a las labores de reconstrucción de las zonas afectadas.

Según explicó el mandatario, el fondo permitirá dirigir las ayudas hacia proyectos prioritarios como la reconstrucción de hospitales, centros educativos, vías y aeropuertos, entre otras obras de infraestructura que hayan resultado afectadas por el terremoto.

“La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo”.

La creación de este fondo busca centralizar los recursos provenientes tanto del Estado como de donaciones y cooperación internacional, con el propósito de facilitar su destinación a las regiones que más lo necesiten.

“La emergencia, además, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos”, afirmó.

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