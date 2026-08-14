Vicepresidente José Manuel Restrepo desmiente supuesto retiro forzoso de funcionarios pensionados

El vicepresidente José Manuel Restrepo se pronuncio sobre una información que circula en redes sociales sobre una posible iniciativa del Gobierno nacional para ordenar el retiro forzoso de funcionarios públicos pensionados.

A través de sus redes sociales, Restrepo subrayó que no ha presentado ninguna propuesta de este tipo y no existe una instrucción para promover la medida.

El vicepresidente aclaró que algunas de las publicaciones le atribuyen declaraciones que en ningún momento hizo y recalcó que no cuenta con la competencia legal para expedir decretos.

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Restrepo pidió a los medios de comunicación, servidores públicos y ciudadanos, verificar la información antes de difundirla.

El funcionario se encuentra participando en las labores de atención a las víctimas del terremoto que afectó al país.

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