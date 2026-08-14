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Vicepresidente José Manuel Restrepo desmiente supuesto retiro forzoso de funcionarios pensionados
El funcionario aclaró que no ha promovido ninguna medida de ese tipo y que tampoco existe una instrucción del Gobierno nacional al respecto.
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cesarmuñoz
José Manuel Restrepo. Foto: Colprensa.
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Viernes, 14 de Agosto de 2026

El vicepresidente José Manuel Restrepo se pronuncio sobre una información que circula en redes sociales sobre una posible iniciativa del Gobierno nacional para ordenar el retiro forzoso de funcionarios públicos pensionados.

A través de sus redes sociales, Restrepo subrayó que no ha presentado ninguna propuesta de este tipo y no existe una instrucción para promover la medida.

El vicepresidente aclaró que algunas de las publicaciones le atribuyen declaraciones que en ningún momento hizo y recalcó que no cuenta con la competencia legal para expedir decretos.

Lea aquí: Terremoto en Colombia: ya son 285 muertos, 3.975 heridos y 379 desaparecidos

Restrepo pidió a los medios de comunicación, servidores públicos y ciudadanos, verificar la información antes de difundirla.

El funcionario se encuentra participando en las labores de atención a las víctimas del terremoto que afectó al país.

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