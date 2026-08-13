¿El Gobierno autorizó sin permiso operaciones conjuntas con Estados Unidos? Congresistas reclaman

El Gobierno colombiano dio luz verde a Washington para adelantar acciones militares de manera conjunta en la lucha contra el narcotráfico. O por lo menos así lo dio a conocer el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el miércoles 12 de agosto en Panamá. Y ahora los congresistas se preguntan cuál es el alcance de ese anuncio y si ya es oficial o no; pues el Senado debe autorizar el tránsito de tropas extranjeras.

Según el funcionario estadounidense, esta cooperación se desprende de la determinación del recién posesionado presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de vincular a Colombia a la coalición contra las drogas impulsada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

“A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”, afirmó el jefe del Pentágono.

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Reclamos y opiniones divididas en el Congreso

El anuncio generó reacciones encontradas en el país. Mientras algunos sectores lo interpretan como un paso decisivo en el combate contra los grupos armados, distintos congresistas expresaron reparos, principalmente por la falta de claridad sobre el alcance real de la cooperación.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aunque reconoció no tener mayor información sobre el anuncio, recordó que el eventual ingreso de tropas extranjeras al país exige aval previo del Legislativo.

Esa exigencia está contemplada en el artículo 173 de la Constitución, que otorga al Senado la facultad de “permitir el transito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.

En la misma línea se pronunció el senador del Centro Democrático Rafael Nieto, quien valoró la cooperación pero insistió en la necesidad de respetar los procedimientos constitucionales: “La cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y narcotráfico es muy importante y sería muy útil para hacer más efectivos en ese combate. (...) Se requiere autorización del Senado de la República y del Consejo de Estado”, indicó.

Desde la oposición, el senador Iván Cepeda calificó el anuncio como un hecho de suma gravedad para el país, al considerar que representa el “principio del fin” de la soberanía nacional.

Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza radicó un derecho de petición ante los ministerios de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, exigiendo claridad sobre lo anunciado por Hegseth:

“He radicado esta petición para que aclaren al país y al Senado sobre el anuncio del Secretario de Guerra de los EE. UU. de realizar operaciones militares conjuntas. Los tratados internacionales o la presencia de tropas extranjeras en nuestro país deben ser consultadas con el Congreso, bueno, si es que respetan la Constitución”.

Pero no todas las voces fueron en contra. El expresidente Álvaro Uribe Vélez respaldó la iniciativa y destacó el aporte que representaría para las Fuerzas Armadas colombianas.

“La ayuda de Estados Unidos a nuestras Fuerzas Armadas en equipos, tecnología e inteligencia para derrotar al narcoterrorismo, contribuye a recuperar la soberanía para nuestro Estado Social de Derecho, que en muchos lugares del país está desplazado por la tortura narcoterrorista”.

Desde Salvación Nacional, la representante Carol Borda también manifestó su respaldo a la cooperación anunciada. “A los terroristas no se les abraza: se les enfrenta. Colombia necesita aliados, inteligencia, operaciones efectivas y un Estado que vuelva a ejercer autoridad. Respaldamos la cooperación con Estados Unidos para combatir al narcoterrorismo”.

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Lo que aún no se sabe

Hasta el momento no hay certeza sobre el verdadero alcance de las declaraciones de Hegseth ni sobre si estas implican la llegada de tropas estadounidenses al territorio nacional o simplemente un refuerzo de mecanismos de cooperación ya existentes.

Lo que se sabe es que Colombia se unió “oficialmente a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C)”, según informó Hegseth en su X. De hecho, publicó una imagen con el ministro de Defensa Jorge Mora el miércoles 12 en Ciudad de Panamá y dijo: “Lanzamos un nuevo capítulo en la cooperación de defensa entre EE. UU. y Colombia”. No obstante, no es claro eso qué significa.

El propio presidente De la Espriella había adelantado esta postura en su discurso de posesión, el pasado 7 de agosto. “Ningún Estado puede derrotar por sí solo estructuras que operan a escala global”, afirmó entonces.

Este medio se comunicó con el Gobierno de Abelardo de la Espriella para consultar si la decisión ya es definitiva, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

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