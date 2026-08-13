Rescatan en Meta a pamplonés que llevaba 11 meses secuestrado por disidencias de las Farc

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el rescate de José Luis Martínez Jaimes, un hombre oriundo de Pamplona, Norte de Santander, quien permanecía secuestrado desde hacía 11 meses. La liberación se produjo durante una operación del Ejército Nacional contra la Estructura 39 de las disidencias de las Farc, en Mapiripán, Meta.

Según informó el mandatario, durante el operativo también fue recuperada una menor de edad que se encontraba en poder del grupo armado y tres de sus presuntos integrantes fueron capturados.

La operación estuvo dirigida contra la Estructura 39, señalada por las autoridades de estar bajo el mando de alias Mordisco. En las acciones militares también fueron incautados fusiles, proveedores, municiones y material utilizado por esta estructura.

Pamplonés llevaba 11 meses secuestrado

Entre los resultados destacados por el presidente está el rescate de José Luis Martínez Jaimes, quien llevaba 11 meses privado de la libertad. Había desaparecido desde el mes de septiembre de 2025.

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Martínez Jaimes es oriundo de Pamplona, Norte de Santander, por lo que su rescate representa un hecho de especial relevancia para esta región del país.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el secuestro ni sobre el lugar donde permaneció durante los 11 meses.

De igual manera, las autoridades informaron sobre la recuperación de una menor de edad que estaba en poder de la estructura armada. Su caso quedó bajo la atención de las instituciones correspondientes.

Tres presuntos integrantes fueron capturados

Además del rescate del pamplonés y de la menor, la operación dejó tres capturas de presuntos integrantes de la Estructura 39.

En el procedimiento también fueron incautados elementos de guerra que quedaron bajo custodia de las autoridades y serán utilizados dentro de las investigaciones correspondientes.

Al anunciar el resultado, el presidente Abelardo de la Espriella destacó la actuación de los militares y aseguró que la Fuerza Pública continuará enfrentando a las estructuras armadas ilegales.

“El orden no se negocia y la fuerza legítima del Estado no retrocede ante el crimen”, señaló el mandatario.

De la Espriella también envió un mensaje a Mordisco, señalando que "tiene los días contados, tiene fecha de expiración, voy por ti".