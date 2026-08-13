Desde 2025, Norte de Santander ha sufrido 46 ataques con drones

13 civiles y 11 militares han sido asesinados en Norte de Santander a causa de ataques con drones cometidos por grupos armados desde 2025.



Según cifras recopiladas por las autoridades, desde 2025 a la fecha han ocurrido 46 ataques con drones que han dejado como saldo, además, 13 civiles, 48 militares y un policía heridos.



El caso más reciente se presentó en Convención, Norte de Santander. Información en poder de las autoridades da cuenta de que la base militar ubicada en ese municipio fue atacada con cerca de 43 explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas. Dos militares resultaron heridos.

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La Fuerza de Tarea Vulcano informó que el ataque se registró siendo aproximadamente las 2:30 a. m. Pero la rápida reacción de las tropas impidió una emergencia mayor.



"La oportuna maniobra de nuestras tropas y la efectividad de las capacidades antidrones permitieron mitigar el impacto del ataque terrorista perpetrado contra nuestra base militar en Convención, Norte de Santander, y evitar afectaciones de mayor consideración en las instalaciones. Aunque dos de nuestros hombres resultaron heridos, sus lesiones no revisten gravedad. Ya reciben atención médica especializada y confiamos en su pronta recuperación", informó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López.

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