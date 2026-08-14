Cinturón de Fuego del Pacífico: Colombia está en la región donde ocurre el 90% de los terremotos del mundo

Aunque los terremotos no se pueden predecir, el temblor de magnitud 7.4 que golpeó el pasado lunes al país no fue un evento inesperado ni aislado en términos geológicos.

El movimiento telúrico, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, ocurrió en una de las zonas más sísmicamente activas del planeta.

Se trata del Cinturón de Fuego del Pacífico, la franja donde tiene lugar el 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes, según explica Hernando Taveras, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico de Perú.

¿Qué es el Cinturón de Fuego?

El Cinturón de Fuego del Pacífico, también conocido como Anillo de Fuego, es una franja de aproximadamente 40.000 kilómetros de longitud que rodea el océano Pacífico.

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Comienza en el litoral occidental de América Latina, donde se ubican Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

Desde allí se dobla a la altura de las islas Aleutianas, en el norte del océano Pacífico entre Alaska y la península de Kamchatka, y baja después para incluir las costas e islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda y varios archipiélagos del Pacífico sur.

En esta franja se concentra no solo la mayor parte de la actividad sísmica del planeta, sino también la mayor cantidad de volcanes del mundo y la mayoría de los supervolcanes.

¿Por qué tantos terremotos en esta zona?

La explicación a por qué se presentan estas emergencias justo en esa región está en la tectónica de placas. El lecho del océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas, y la intensa actividad sísmica del Cinturón de Fuego es resultado de la convergencia y fricción entre esas placas, que acumula tensión que eventualmente se libera en forma de terremotos.

“El hecho de que la actividad sísmica sea intensa en el Anillo de Fuego se debe a la convergencia de estas y su fricción, lo que hace que se acumule tensión que acaba liberándose”, señaló Taveras a BBC Mundo.

El terremoto del lunes en Colombia fue producto de un proceso específico dentro de esa dinámica: la placa de Nazca, ubicada en el océano Pacífico, se mete por debajo de la placa Suramericana en dirección al este, en un fenómeno geológico conocido como subducción.

Ese proceso ocurre de manera continua y silenciosa en las profundidades de la corteza terrestre, acumulando energía que en algún momento se libera de manera abrupta.

Actividad reciente del Cinturón

El terremoto colombiano no llegó en un período de calma. En las semanas previas, el Cinturón de Fuego había dado varias muestras de su actividad.

El pasado 5 de agosto, dos sismos de magnitud 6.3 sacudieron Filipinas y las islas Kermadec, en el Pacífico.

Días antes, el 28 de julio, un terremoto de magnitud 6.8 golpeó la región japonesa de Kumamoto.

Además, el 17 de julio, otro sismo se registró frente a las costas de México.

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Relación entre terremotos y volcanes

La actividad sísmica y volcánica del Cinturón de Fuego están íntimamente relacionadas. Hugo Delgado, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, explicó a la BBC que un terremoto actúa sobre un volcán de manera similar a cuando se agita una botella de agua mineral.

El movimiento mecánico, dice, hace que el gas se acumule en la superficie, lo que incrementa la presión. “Algo similar ocurre en un volcán, que tiene un alto contenido de gas”.

Sin embargo, Delgado aclaró que solo los sismos de magnitud superior a 9 pueden tener un impacto de gran relevancia en los volcanes cercanos.

Un terremoto de esa magnitud puede provocar la reactivación de volcanes dormidos desde hace siglos, intensificar la actividad de los que ya están activos o, paradójicamente, hacer que esa actividad disminuya de manera repentina.

“Es tan fuerte el impacto de las ondas sísmicas de estos terremotos de gran magnitud que no solo pueden provocar una erupción, sino que pueden hacer que el volcán pierda su actividad”, señaló el especialista.

Colombia está ubicada justo donde la placa de Nazca subduce bajo la placa Suramericana. Seguirá siendo una zona de alta actividad sísmica por razones estrictamente geológicas.

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