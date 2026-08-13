“Se va a volar” y “quiere huir”: la advertencia de políticos al permiso del Senado para que Petro salga del país

El expresidente Gustavo Petro podrá salir del país con autorización del Congreso de la República. Tras una carta enviada por él mismo el 10 de agosto, se procedió a una votación en la que 73 senadores estuvieron de acuerdo, mientras que 11 votaron en contra.

La proposición aprobada establece como condición que el exmandatario deberá informar al Senado “con fecha y lugares específicos” los países a los que viajará.

Los motivos de su salida, según la carta enviada, son netamente de “carácter personal, social, político y académico”; sin embargo, no especificó el destino ni dio más detalles sobre las razones de su viaje.

Cabe recordar que la Constitución Política establece en su artículo 196 que los exmandatarios de Colombia no pueden salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato sin permiso previo del Senado de la República. Esta es una medida conocida como “arraigo constitucional”, que ya ha sido aplicada a expresidentes como Iván Duque, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Puede leer: Cinturón de Fuego del Pacífico: Colombia está en la región donde ocurre el 90% de los terremotos del mundo

No obstante, algunos políticos se han mostrado en desacuerdo con la aprobación del Congreso, pues señalan que esta decisión podría ser una oportunidad para que Petro “se vuele” y no regrese a responder por los casos en los que es investigado.

Uno de ellos es el senador Enrique Gómez, quien escribió en su cuenta de X lo siguiente: “El Senado hoy ha concedido a Petro el permiso para huir. Porque tengan por seguro, colombianos, que ese señor no va a regresar al país a responder por los diferentes delitos por los que actualmente está siendo investigado. Entre ellos, el saqueo de la UNGRD, recursos que hoy serían vitales para atender la emergencia nacional”.

Carolina Gómez, vocera designada del presidente Abelardo de la Espriella, se limitó a escribir: “Se quiere volar”.

Jota Pe Hernández fue otro de los senadores que votó en contra, al señalar que esta sería una oportunidad para que Petro evada la justicia.

“Voté NEGATIVA la solicitud para que Petro se vaya del país. Funcionarios corruptos de su gobierno están prófugos de la justicia. Su esposa, con graves investigaciones, se fue del país. Y ahora Petro quiere huir? MI VOTO FUE NEGATIVO, PETRO TIENE QUE RESPONDER EN COLOMBIA (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El expresidente ha defendido su postura y su petición, señalando que salir del país “no significa que abandonará a Colombia”.

“(...) No estoy enfermo y aun tengo capacidad de hacer nuevas cosas y proponer, y es mi derecho. No tengo líos pendientes con la justicia y la sanción administrativa que abusivamente me puso EE. UU. solo es para las personas de los EE. UU. Los bancos colombianos no son personas jurídicas de los EE. UU. y no tienen ningún derecho, ya lo dijo la Corte Constitucional, ha impedir mi vida financiera. Y si tengo que repetirla sentencia de la Corte constitucional vuelvo a hacerlo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .