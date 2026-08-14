¿Quién mató a Maryuri? Apareció muerta en La Esperanza, Norte de Santander

Un nuevo caso de una mujer asesinada se registró en Norte de Santander, en medio de una preocupante escalada de violencia que ya deja cuatro mujeres muertas en lo que va de mes. Aunque los casos anteriores ocurrieron en Cúcuta, los demás municipios del departamento tampoco han estado exentos de esta situación.

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Así lo demuestra la muerte de Maryuri Alexandra Páez Barrientos, conocida como Ruquita, quien fue encontrada sin vida, en circunstancias aún confusas, en la zona rural del municipio de La Esperanza, entre los sectores de Villa María y La Ciénega.

Fue alrededor del mediodía del pasado miércoles, 12 de agosto, cuando su cuerpo fue hallado en medio de una carretera, tendido sobre el asfalto. Vestía una blusa rosada, bluyín y tenis blancos. De su cabeza emanaba un charco de sangre que ya comenzaba a secarse, lo que hacía presumir que el violento crimen había ocurrido horas antes.

El caso fue reportado a las autoridades por algunos habitantes que se acercaron al lugar y lograron establecer la identidad de la víctima. Poco después, la Personería Municipal emitió un comunicado sobre lo sucedido.

“Ante este lamentable hecho, reiteramos un llamado a todos los actores armados que hacen presencia en el territorio: la vida debe ser respetada”, manifestó la entidad.

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Aunque se presume que el crimen habría sido perpetrado por alguno de los grupos armados que hacen presencia en la zona, hasta el momento no se ha establecido cuál estaría detrás del homicidio. Mientras avanza la investigación, la comunidad espera respuestas sobre este macabro hecho que dejó a una niña sin su mamá.

Este caso se suma a dos asesinatos ocurridos en Cúcuta en cuestión de días, que son investigados para establecer si se trataría de feminicidios, debido a que los principales sospechosos habrían sostenido relaciones personales con las víctimas en algún momento.

Se trata de Joselin Virginia Nain González, encontrada sin vida en un apartamento el pasado lunes, y Ana Yamile Villamizar Téllez, asesinada un día después.

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