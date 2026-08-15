¿Qué le espera al nuevo técnico del Cúcuta Deportivo?

La carrera del Cúcuta Deportivo por salvar la categoría cada vez se aprieta más. Restan solo 16 partidos para definir los dos equipos que descenderán a la segunda división del fútbol colombiano y hoy el rojinegro es el primer candidato.

Con un promedio de 0.77 (17 puntos en 22 partidos durante 2026), el motilón se encuentra en el sótano de esta tabla, peleando con Jaguares (0.83) y Boyacá Chicó (0.87), dos elencos que tampoco conocen lo que es ganar en el segundo semestre.

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En medio de tan complejo panorama, el fronterizo suma un agravante: no tener director técnico tras la renuncia del venezolano Richard Páez la noche del domingo 9 de agosto. Han pasado cinco días, con el tiempo apremiando y la dirigencia aún no define al nuevo timonel.

Las respuestas a los interrogantes de quién llegará no están, aunque la búsqueda se ha centrado en el mercado internacional y estaría arribando a la capital de Norte de Santander este fin de semana.

Los retos del nuevo timonel

El elegido se enfrentará a una misión difícil, pero no imposible de cumplir con una nómina que tiene el deber de alinearse y ante las incapacidades futbolísticas reponerlas con entrega, porque la demanda del hincha no está en el juego, sino en resultados.