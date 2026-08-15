¿Qué le espera al nuevo técnico del Cúcuta Deportivo?

“Sabemos que cualquier persona que llegue le vamos (jugadores) a tener que dar el 110% porque no nos está alcanzando”, señaló el argentino Calcaterra.
La gestión de grupo será crucial en esa tarea de unificar a los jugadores de mayor jerarquía en el camerino con los talentos emergentes y los elementos que se unieron en el mercado de fichajes.
Sobra decir que el técnico deberá exigir independencia a la hora de la toma de decisiones.
¿Qué busca el Cúcuta?
Consultado por el perfil que quieren del nuevo estratega, Wilmar Sánchez, presidente del equipo, señaló que buscan un técnico “con experiencia, ganador, manejo de giro, carácter y trabajador”.
Situaciones similares
Desde la llegada de José Augusto Cadena como máximo accionista del Cúcuta a finales de 2013, 24 directores técnicos han pasado por el banquillo motilón entre encargados y en propiedad.
En 2015, año en el que el Cúcuta retornó a la A tras los cuadrangulares de ascenso, también hubo cambio de entrenador, situación que no terminaría funcionado, pues se presentó otro descenso. En aquella temporada pasaron Alberto Suárez, Marcelo Fuentes, Flabio Torres y Carlos Quintero (encargado).
En 2019, donde también se luchaba por la permanencia luego de ascender en 2018, la historia de cambios se repitió, pero existía un ‘colchón’ por un buen primer semestre y una nómina con jugadores de jerarquía. Empezó Sebastián ‘Gallego’ Méndez, pasó Pablo Garabello y terminó el uruguayo Guillermo Sanguinetti, quien además de cumplir con el objetivo, clasificó a los cuadrangulares.
Para alcanzar un promedio de 1.0 (cálculo para salvar la categoría), Cúcuta Deportivo deberá sumar 21 puntos de los 48 que le quedan por disputar.
En condición de visitante tendrá seis partidos antes Medellín, Tolima, Deportivo Cali, Boyacá Chicó, América y Junior FC. En el General Santander jugará 10 –que se traducen en 30 puntos- contra Águilas Doradas, Internacional de Bogotá, Deportivo Pasto, Millonarios, Llaneros, Deportivo Pereira, Alianza FC, Atlético Nacional, Santa Fe y Jaguares de Córdoba.
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