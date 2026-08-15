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¿Qué le espera al nuevo técnico del Cúcuta Deportivo?
Al Cúcuta Deportivo le restan 16 partidos para conservar su estadía en la primera división del fútbol colombiano.
Authored by
gcontreras
Cúcuta Deportivo 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Sábado, 15 de Agosto de 2026

La carrera del Cúcuta Deportivo por salvar la categoría cada vez se aprieta más. Restan solo 16 partidos para definir los dos equipos que descenderán a la segunda división del fútbol colombiano y hoy el rojinegro es el primer candidato.

Con un promedio de 0.77 (17 puntos en 22 partidos durante 2026), el motilón se encuentra en el sótano de esta tabla, peleando con Jaguares (0.83) y Boyacá Chicó (0.87), dos elencos que tampoco conocen lo que es ganar en el segundo semestre. 

Conozca: La historia llegó a su fin: Richard Páez se va del Cúcuta Deportivo

En medio de tan complejo panorama, el fronterizo suma un agravante: no tener director técnico tras la renuncia del venezolano Richard Páez la noche del domingo 9 de agosto. Han pasado cinco días, con el tiempo apremiando y la dirigencia aún no define al nuevo timonel.   

Las respuestas a los interrogantes de quién llegará no están, aunque la búsqueda se ha centrado en el mercado internacional y estaría arribando a la capital de Norte de Santander este fin de semana. 

Los retos del nuevo timonel 

El elegido se enfrentará a una misión difícil, pero no imposible de cumplir con una nómina que tiene el deber de alinearse y ante las incapacidades futbolísticas reponerlas con entrega, porque la demanda del hincha no está en el juego, sino en resultados. 

Mauricio Duarte, capitán del Cúcuta Deportivo.

 

El timonel tomará una plantilla a la que no le sobra nada, que aún no se ha terminado de conformar (llegarían el lateral Kevin Tamayo y el atacante Nelson Quiñones) y que indudablemente puede ofrecer mucho más de lo que muestra.

La primera tarea será recobrar la confianza en un grupo que, por momentos, parece abatido por los resultados presentados en las tres primeras fechas (5-1 ante Once Caldas, 1-1 con Bucaramanga y 2-0 contra Fortaleza).

“Tenemos que mejorar en el accionar de cada uno. La verdad es que no se nos están dando las cosas, si bien el clásico fue un partido bueno, sabemos la situación que estamos pasando y no nos gusta para nada, pero vamos a trabajar”, confesó Diego Calcaterra, uno de los capitanes del equipo. 

Sumado a la confianza, el entrenador debe apuntar a levantar el nivel de diferentes jugadores que adeudan en su rendimiento y fueron destacados en el primer semestre como, por mencionar alguno, el volante Léider Berdugo. 

Pese a que los resultados no se han dado, en diferentes tramos de los partidos el equipo mostró orden, creación de opciones y posesión. La falta de eficacia en el frente de ataque diluye esos buenos momentos que terminan solo en eso, sin una regularidad constante. 

El Cúcuta Deportivo, confía en sacar un buen resultado del estadio Americo Montanini, en si visita al Bucaramanga.

 

“Sabemos que cualquier persona que llegue le vamos (jugadores) a tener que dar el 110% porque no nos está alcanzando”, señaló el argentino Calcaterra. 

La gestión de grupo será crucial en esa tarea de unificar a los jugadores de mayor jerarquía en el camerino con los talentos emergentes y los elementos que se unieron en el mercado de fichajes. 

Sobra decir que el técnico deberá exigir independencia a la hora de la toma de decisiones. 

¿Qué busca el Cúcuta?

Consultado por el perfil que quieren del nuevo estratega, Wilmar Sánchez, presidente del equipo, señaló que buscan un técnico “con experiencia, ganador, manejo de giro, carácter y trabajador”.

Situaciones similares 

Desde la llegada de José Augusto Cadena como máximo accionista del Cúcuta a finales de 2013, 24 directores técnicos han pasado por el banquillo motilón entre encargados y en propiedad. 

En 2015, año en el que el Cúcuta retornó a la A tras los cuadrangulares de ascenso, también hubo cambio de entrenador, situación que no terminaría funcionado, pues se presentó otro descenso. En aquella temporada pasaron  Alberto Suárez, Marcelo Fuentes, Flabio Torres y Carlos Quintero (encargado). 

En 2019, donde también se luchaba por la permanencia luego de ascender en 2018, la historia de cambios se repitió, pero existía un ‘colchón’ por un buen primer semestre y una nómina con jugadores de jerarquía. Empezó Sebastián ‘Gallego’ Méndez, pasó Pablo Garabello y terminó el uruguayo Guillermo Sanguinetti, quien además de cumplir con el objetivo, clasificó a los cuadrangulares. 

Para alcanzar un promedio de 1.0 (cálculo para salvar la categoría), Cúcuta Deportivo deberá sumar 21 puntos de los 48 que le quedan por disputar. 

En condición de visitante tendrá seis partidos antes Medellín, Tolima, Deportivo Cali, Boyacá Chicó, América y Junior FC. En el General Santander jugará 10 –que se traducen en 30 puntos- contra Águilas Doradas, Internacional de Bogotá, Deportivo Pasto, Millonarios, Llaneros, Deportivo Pereira, Alianza FC, Atlético Nacional, Santa Fe y Jaguares de Córdoba. 

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