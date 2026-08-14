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Ataque con drones en El Carmen, Norte de Santander deja un militar muerto
En el hecho, cuatro uniformados resultaron heridos.
Authored by
cesarmuñoz
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Viernes, 14 de Agosto de 2026

En un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el Catatumbo contra tropas del Batallón Especial Energético y Vial N°10, que desarrollaban operaciones militares en El Carmen, Norte de Santander, deja un suboficial muerto y cuatro soldados heridos.

Lea aquí: Tragedia familiar en Carora: un muerto y un herido tras ataque armado contra jóvenes en Cúcuta

La víctima mortal fue el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres.

Los militares fueron evacuados de la zona con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para recibir atención médica.

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