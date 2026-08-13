Hombre resultó herido tras ataque a disparos en Los Patios

Momentos de temor vivieron los habitantes de la calle 33 con avenida 2, en el barrio 12 de Octubre, de Los Patios, luego de que un hombre fuera atacado a disparos por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.

El hecho ocurrió al mediodía de este jueves. Según la información preliminar, los pistoleros se acercaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.

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Tras el ataque, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta un centro asistencial, donde recibió atención médica.

Entre tanto, las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos y comenzaron las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, así como identificar y ubicar a los responsables.

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