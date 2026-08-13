Frustran presunto atentado con dron contra estación de Policía en El Zulia

Un presunto atentado contra la estación de Policía de El Zulia, Norte de Santander, habría sido frustrado durante un operativo en el que fue aprehendido un menor de edad. En el procedimiento, las autoridades reportaron la incautación de un dron que estaría acondicionado con explosivos, elementos detonadores y armas de fuego.

Durante el procedimiento fueron encontrados los elementos que, según las primeras verificaciones, estarían destinados a la comisión de una acción violenta contra la estación de Policía del municipio.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer el origen del material incautado, la finalidad del presunto ataque y la posible participación de otras personas en los hechos.

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La aprehensión del menor quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar su responsabilidad individual y establecer si efectivamente existe algún vínculo con una de las estructuras armadas que operan en la región.

Autoridades piden colaboración de la comunidad

El caso también generó un llamado de las autoridades a los habitantes de El Zulia, especialmente a propietarios y arrendadores, para que verifiquen la identidad de las personas que ocupan sus inmuebles y reporten cualquier comportamiento sospechoso. La recomendación se da luego de conocerse que, presuntamente, el menor y otras personas habrían alquilado una vivienda ubicada cerca de la estación de Policía, desde donde estarían realizando labores de seguimiento a las instalaciones.

Las autoridades pidieron a la comunidad no intervenir directamente ante situaciones que puedan representar un riesgo y reportarlas oportunamente a los organismos de seguridad. La investigación continúa para establecer las circunstancias del caso, la posible participación de otras personas y las responsabilidades correspondientes.

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