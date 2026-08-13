España, China y Suecia se suman a la ayuda internacional para Colombia tras el terremoto

España puso en marcha un paquete de ayuda humanitaria por un millón de euros para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes en Colombia. El Gobierno español busca que los primeros suministros sean despachados desde Bogotá y lleguen a las zonas más golpeadas este viernes.

El embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez, explicó que los recursos fueron entregados de forma inmediata a las autoridades colombianas y que durante este jueves se adelantaba la organización de los elementos en un almacén de la capital.

“En este momento estamos trabajando para que esta ayuda sea enviada hoy mismo y llegue a sus destinatarios mañana”, afirmó Jiménez. El diplomático destacó que la respuesta representa una muestra de la relación entre ambos países y de la solidaridad española ante la emergencia.

De los recursos anunciados, 500.000 euros serán administrados mediante la Federación Internacional de la Cruz Roja para comprar y distribuir suministros. Otros 150.000 euros serán gestionados a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adquirir material médico.

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La Fundación Reina Sofía aportará 50.000 euros en medicamentos que serán enviados desde España. Los 300.000 euros restantes serán utilizados por el Gobierno español para realizar compras locales de carácter inmediato.

¿Qué incluyen las ayudas para los damnificados?

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) detalló parte de los elementos que serán entregados a las familias afectadas.

Los kits de higiene incluyen artículos como jabón, cepillos de dientes, pañales, papel higiénico, champú y toallas. De acuerdo con la información suministrada, estos elementos están pensados para cubrir las necesidades de aseo durante un mes de una familia integrada por cinco personas.

También se prepararon kits de cocina con ollas, chocolateras, cubiertos, platos y vasos. En los paquetes destinados al hábitat se contemplan colchonetas, hamacas, sábanas, linternas y cuerdas, entre otros artículos.

La distribución se realizará según las necesidades identificadas en cada localidad y en coordinación con la Cancillería, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otras entidades encargadas de la atención de la emergencia.

Empresas españolas también se suman a la emergencia

El embajador Santiago Jiménez indicó que más de 1.300 empresas españolas han participado en la respuesta mediante diferentes aportes. Entre las formas de colaboración mencionó recursos económicos, maquinaria, ingenieros y servicios de conectividad satelital.

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El diplomático también señaló que desde el martes mantiene comunicación con el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, y con el vicepresidente José Manuel Restrepo, con el propósito de agilizar la llegada de los suministros a las comunidades que requieren asistencia.

Según el último reporte de la UNGRD citado en la información, el terremoto deja hasta ahora 273 personas fallecidas, 3.824 heridas y 377 desaparecidas. Además, 40.753 familias resultaron afectadas, mientras que 12.584 viviendas quedaron destruidas y otras 74.873 registraron daños.

La ayuda de China

China también anunció este jueves el envío de asistencia humanitaria para atender las consecuencias del terremoto.

El apoyo contempla una contribución económica de un millón de dólares, equivalente a unos 860.000 euros, además de bienes e insumos básicos destinados a la atención de la emergencia. Estos últimos están valorados en 15 millones de yuanes, cerca de dos millones de euros.

El anuncio fue realizado por el embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang, quien precisó que Pekín “ofrecerá una ayuda financiera de un millón de dolares e insumos de asistencia humanitaria por valor de 15 millones de yuanes”.

El diplomático presentó la decisión como una muestra de “solidaridad hacia el pueblo colombiano”, mientras continúan las labores de respuesta frente a la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

Suecia también aumenta su ayuda humanitaria a Colombia

A la asistencia anunciada por China y España se sumó Suecia, cuyo Gobierno decidió aumentar en 525.000 dólares, unos 455.370 euros, la ayuda humanitaria destinada a Colombia.

Con este incremento, la asistencia sueca entregada al país durante el año asciende a 7,2 millones de dólares, una cifra superior a los seis millones de euros.

La ministra de Exteriores de Suecia, Maria Stenergard, se refirió al impacto de la tragedia y lamentó el “inmenso sufrimiento” generado por el terremoto.

“El terremoto en Colombia (...) ha dejado a muchas personas sin refugio, sin comunicaciones y sin acceso a servicios básicos. Nuestros pensamientos están con el pueblo colombiano y con todas las personas afectadas. Seguiremos apoyando a Colombia en estos momentos tan difíciles y colaborando en su recuperación y reconstrucción”, señaló.

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