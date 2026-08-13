Terremoto en Colombia: ya son 273 muertos, más de 3.800 heridos y 377 desaparecidos

El presidente Abelardo de la Espriella informó desde el Palacio de San Carlos (Bogotá) que el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el país aumentó a 273, además de 3.824 heridos y 377 desaparecidos. También hay más de 40.756 personas afectadas por la emergencia, agregando que en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja.

El informe con la nueva cifra fue entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la tarde de este jueves 13 de agosto de 2026.

Por su parte, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) indicó que la emergencia también deja 325 estructuras colapsadas y graves afectaciones en viviendas, colegios, vías, aeropuertos y otra infraestructura crítica. Cabe recordar que el epicentro del terremoto fue en San José del Palmar, Chocó.

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En las cinco capitales en alerta roja se contabilizan 1.656 viviendas colapsadas, 4.975 viviendas averiadas, 975 estructuras averiadas, 100 colegios afectados y siete centros de salud con daños

“Las necesidades reportadas por las ciudades incluyen equipos especializados de búsqueda y rescate, personal para evaluación estructural, plantas eléctricas para hospitales, agua potable, alimentos, elementos para albergues temporales, insumos médicos y maquinaria para remoción de escombros.”, agregó Asocapitales.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también indicó en su más reciente boletín que ha identificado a 122 víctimas de un total de 202 cuerpos recibidos por la entidad en ciudades como Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tuluá, Buenaventura y Quibdó.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación habilitó puntos de atención en Palmira y Tuluá (Valle del Cauca) para orientar a las familias de las víctimas de la emergencia de este lunes en el país y para hacer allí la entrega de los cuerpos que ya han sido identificados.

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En Palmira, un equipo especializado de la Fiscalía acompañará a las familias y, en articulación con Medicina Legal, facilitará el proceso de reconocimiento e identificación de los cuerpos.

En el punto se encuentran dos fiscales con sus respectivos asistentes, para brindar orientación en los trámites necesarios para el acta de entrega de los cuerpos. Las personas que acudan a cumplir con este proceso deben presentar cédula de ciudadanía, fotocopia de esta y registro civil que permita acreditar el parentesco.

Los cuerpos recuperados en Buenaventura han sido trasladados a Tuluá, en donde está habilitado un esquema de atención similar para acompañar a las familias durante el proceso de identificación y entrega.

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