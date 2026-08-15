¿Iban por su familia? Menor de edad fue asesinada a disparos en la ciudadela La Libertad de Cúcuta

La violencia volvió a cobrar la vida de una menor en Cúcuta. Esta vez ocurrió en la ciudadela La Libertad, entre los sectores de María Auxiliadora y Colinas de Bellomonte, donde una niña murió alcanzada por una bala durante un presunto ataque armado contra una vivienda.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes, 14 de agosto. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían llegado hasta una casa ubicada en la avenida 5 con calle 0 y disparado en repetidas ocasiones contra el inmueble.

Puede leer: Con campañas y donaciones, Norte de Santander se solidariza con los afectados por el terremoto

Fueron al menos cuatro detonaciones las que estremecieron el sector. Uno de los proyectiles alcanzó a la menor, quien se encontraba dentro de la vivienda y murió en el lugar debido a la gravedad de la herida.

El caos se apoderó del barrio. Mientras los pistoleros escapaban en la motocicleta, los vecinos salieron de sus casas para intentar entender qué había ocurrido. Dentro del inmueble, la familia de la niña quedó sumida en la desesperación y el dolor.

En la vivienda había al menos otras tres personas, quienes, por fortuna, resultaron ilesas.

El crimen recordó el caso de la pequeña Danna, otra menor víctima de la violencia en Cúcuta. Ahora, las autoridades deberán establecer quiénes eran los atacantes, contra quién iba dirigido el atentado y por qué la niña terminó convirtiéndose en la víctima fatal.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) llegó hasta la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar las primeras evidencias que permitan esclarecer el crimen.

La investigación quedó en manos de las autoridades, que buscan identificar a los responsables y determinar el verdadero objetivo del ataque.