De la esperanza al luto: 13 días después, la muerte alcanzó a Kevin en una clínica de Cúcuta

En menos de dos semanas, la familia de Kevin Javier Hernández Méndez pasó del miedo a la esperanza y, finalmente, al luto. Durante 13 días, el joven luchó por su vida en una UCI, hasta que la muerte terminó alcanzándolo y apagó las esperanzas de sus seres queridos.

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Tras el atentado, ocurrido el pasado 30 de julio, Kevin, conocido como La K, logró ser estabilizado y durante varios días mostró una evolución favorable. Su estado de salud mejoró a tal punto que salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y pudo volver a recibir visitas, consciente y con mejor semblante.

Pero en cuestión de horas, todo cambió. Durante sus últimas horas de vida se le vio decaído y prácticamente inmóvil, muy diferente al joven que, al comienzo de la semana, incluso sonreía al recibir a sus allegados.

En la mañana de ayer se confirmó su muerte, 13 días después del atentado que lo dejó gravemente herido. El crimen ya tiene a un presunto responsable capturado y ahora las autoridades concentran sus esfuerzos en establecer el móvil del ataque.

Los investigadores también indagan sobre las presuntas actividades delictivas en las que estaría involucrado Kevin. Algunos de sus amigos han lamentado su muerte a través de mensajes de duelo acompañados de fotografías en las que, al parecer, el joven aparece portando armas de fuego.

En varias de esas imágenes se observan pistolas con cargadores modificados para aumentar su capacidad y revólveres en manos de La K. Este material quedó ahora bajo análisis de los investigadores, quienes buscan establecer si el atentado estaría relacionado con esas presuntas actividades criminales.

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Alias Angury

El presunto responsable del ataque armado, ocurrido el pasado 30 de julio, sería un joven conocido con el alias de Angury. Según información de las autoridades, estaría vinculado como sicario al servicio de la denominada Familia P y habría utilizado una pistola con silenciador para cometer el ataque, justo cuando comenzaban las ferias locales.

Mientras la comunidad se concentraba en un desfile de vehículos sobre la avenida Los Libertadores, Angury habría llegado hasta un restaurante ubicado en la esquina de la calle 7 y disparado en repetidas ocasiones contra Kevin, quien cayó gravemente herido dentro del establecimiento.

Después del ataque, el presunto sicario habría intentado escapar en motocicleta junto con un cómplice. Sin embargo, la intervención de la comunidad y la rápida reacción de la Policía permitieron su captura en flagrancia.

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