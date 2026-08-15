Empresarios ya superaron los los $201.637 millones recaudados para damnificados por el terremoto en Colombia

El monto recaudado por la campaña #EmpresasUnidasporColombia, creada por la Andi y sus afiliados para atender a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, alcanzó este viernes $201.637 millones. La cifra se dio a conocer en el marco del 11° Congreso Empresarial Colombiano (CEC), que la Andi realiza esta semana en Cartagena y que el gremio reorientó por completo hacia la atención de la emergencia nacional.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, presentó la iniciativa el pasado miércoles, cuando anunció que el gremio pondría como primer aporte la mitad de los recursos recaudados por las inscripciones al Congreso, una base de $2.000 millones. "Estamos coordinando tener una fiducia en donde logremos tener esos recursos para que estos tengan una vigilancia clara alrededor de los donantes, que tengan tranquilidad alrededor de como se usan los recursos".

Desde el primer aporte, el ritmo de las donaciones no se ha detenido. En la primera hora tras el lanzamiento, la Andi y sus empresas afiliadas ya sumaban más de $4.500 millones, monto que se duplicó hasta cerrar la primera jornada del Congreso en $9.100 millones. Ahora, en el día del cierre del evento de los empresarios, son más de $50.000 millones.

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Mac Master ha explicado que la iniciativa se sostiene sobre dos frentes de trabajo. El primero, la recolección de recursos económicos que se destinarán a la atención humanitaria y, posteriormente, a la reconstrucción de las zonas afectadas. El segundo, la consecución de alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad, que se canalizarán a través de centros de acopio en articulación con la asociación de bancos de alimentos y de bancos de medicamentos del país.

El presidente de la Junta Directiva de la Andi, Jaime Murra, y del Grupo Diana, también se pronunció sobre la respuesta del empresariado a la tragedia y llamó a que el sector privado "ayude a construir país", en momentos en que la solidaridad de las compañías se ha convertido en uno de los principales soportes para las comunidades golpeadas por el sismo.

Mac Master ha insistido en que la movilización de recursos del sector empresarial no es un hecho nuevo para el gremio. "Cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, el sector empresarial está presente. Siempre ha sido así", sostuvo el dirigente, quien recordó otras emergencias en las que la Andi jugó un papel activo, entre ellas la vacunación durante la pandemia de covid-19 y el acompañamiento empresarial en Mocoa, Tumaco, La Mojana y los huracanes que afectaron a San Andrés.

La respuesta del sector privado colombiano se ha sumado, además, a la de organismos multilaterales. La CAF anunció la movilización de US$48 millones para atender a las zonas afectadas por el terremoto, en momentos en que el país continúa concentrado en la atención humanitaria antes de iniciar formalmente la etapa de reconstrucción de los territorios golpeados por el sismo.

Desde la Andi insisten en que la campaña "Empresas Unidas por Colombia" permanece abierta a nuevas donaciones de empresas y ciudadanos, en momentos en que el 11° Congreso Empresarial Colombiano continúa desarrollándose en Cartagena bajo un formato reorientado por completo hacia la solidaridad con las víctimas de la tragedia.

Tomado de La República

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